El mercado de fichajes se sigue moviendo y, con ello, la grúa también tocó a Colo Colo donde rumores afirmaban que Boca Juniors tenía interés en llevarse a Javier Correa, figura de los albos. Sin embargo, nada trascendió y el jugador se sincera sobre su presente con el cuadro nacional.

El argentino de 33 años lleva casi dos años junto al Popular y en conversación con As entregó detalles de sus planes futuros y, además se refirió a cómo ha sido su experiencia viviendo en el país tras dejar territorio trasandino.

El presente de Javier Correa

Sobre su futuro con los albos, el jugador señaló que se proyecta en Chile. “Bueno, uno no es eterno en ningún lado y sabe que en el fútbol se caduca, pero espero que sea por muchos años más y que nos vaya bien”.

En conversación con el medio, el delantero señaló: “La verdad es que me gusta mucho su cultura, su forma de ser (de los chilenos), son bastante educados. Y de la ciudad (Santiago) me gusta todo, la limpieza que hay y la seguridad”.

Javier Correa se proyecta junto a los albos/Photosport

Agregando que se siente contento en Chile. “Acá nos han tratado muy bien y eso a uno lo hace sentir cómodo y como en casa… La gente de Colo Colo me da mucho cariño y yo trato de brindarse al máximo. Hay que seguir trabajando, esto recién arranca”.

Destacando la gastronomía del país. “El pastel de choclo es riquísimo. Estoy muy contento con ese plato”, puntualizó.