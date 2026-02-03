Jugó en Argentina y Turquía, fue muticampeón en la U y ahora sorprende con nuevo club

Gonzalo Espinoza se transformó en uno de los volantes más experimentados del fútbol chileno. El “Bulldog” logró una carrera más que importante que comenzó en San Felipe. Luego pasó por Racing Club y Arsenal de Sarandi, donde fue campeón dos veces.

Pero el mayor salto vino en Universidad de Chile donde estuvo siete temporadas. En el Romántico Viajero se consagró y logró nada menos que cuatro títulos. Incluso forma parte del último plantel que ganó el campeonato nacional.

ver también Fichaje sorpresa en U de Chile: Asegura la llegada de una joya de Santiago Wanderers

Tras ello, siguió su rumbo con pasos por Turquía y luego Antofagasta y Recoleta ya en el ascenso. Incluso con el reciente descenso de Unión Española, se ofreció a jugar en el cuadro hispano.

“Iría a ojos cerrados. Si se da, sería lindo. Trataría de hacer y dar lo mejor de mi parte para que Unión vuelva a donde tiene que estar”, confesó a Sabes Deportes.

El presente de Gonzalo Espinoza

Pero la opción no se concretó y ahora, a sus 35 años el nacido en el Maule se niega al retiro. Por lo mismo sorprendió su reaparición en uno de los clubes importantes de la Tercera División. “Comenzó la pretemporada en Quivolgo”, enfatizó el cuadro del ascenso y en las postales apareció el jugador hasta fue seleccionado por Jorge Sampaoli.

Gonzalo Espinoza entrenó con Constitución Unido. (Foto: @photography_lia.js)

Publicidad

Publicidad

Así lo confirmó el medio Dale Maucho que mostró como Gonzalo Espinoza dijo presente en el inicio de la pretemporada de Constitución Unido. El elenco que comanda Nelson Tapia busca dar el batacazo en la división tras confirmar la permanencia en la temporada pasada. Por lo que la llegada del experimentado jugador sería clave.

Aunque todo indica que el volante se sumó para realizar los trabajos físicos ya que quedó libre en su última experiencia en Recoleta y busca mantenerse en el profesionalismo. Por lo que se esperan novedades con el experimentado jugador.