Williams Alarcón, mediocampista chileno de 25 años actualmente en Boca Juniors, comenzará a escribir un nuevo capítulo en su carrera. El formado en Colo Colo recibiría la nacionalidad argentina para no dejar el equipo argentino.

El volante, quién llegó al fútbol trasandino en 2023 y pasó por Huracán antes de aterrizar en el Xeneize, cumplió con los requisitos legales de dos años de residencia en Argentina y ahora podrá dejar de ocupar una plaza de extranjero. Alarcón obtendría la ciudadanía entre enero y febrero.

Boca Juniors, que durante la pretemporada ya tiene ocupados todos sus cupos de extranjero, podrá ahora buscar un refuerzo internacional más. Esto podría concretarse antes del cierre del mercado, gracias a esta liberación de espacio.

Además, la dirigencia y el cuerpo técnico ven la nacionalización como una forma de asegurar la continuidad del chileno sin necesidad de pensar en desprenderse de él.

Williams Alarcón jugando por la Selección Chilena

Cómo afecta esto a Boca

Con la nacionalidad argentina ya casi en mano, Alarcón pasará a ser considerado jugador “local”. Esto permite al Xeneize inscribir aún más extranjeros en la plantilla sin sobrepasar el límite de la AFA.

Boca actualmente tiene cubiertos seis cupos con futbolistas como: Ander Herrera, Edinson Cavani, Carlos Palacios, Marino Hinestroza, Marcelo Saracchi y el mismo Alarcón. Este movimiento libera margen para potenciar el plantel pensando en el Torneo Apertura 2026 y la Copa Libertadores.

Para el jugador chileno, esto representa un paso importante en su carrera, ya que no solo se afianza como pieza del equipo, sino que también evita negociaciones de salida que se especulaban durante la ventana de pases.