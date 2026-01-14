Colo Colo jugará este jueves 15 de enero su primer partido del 2026. El Cacique se verá las caras ante Olimpia de Paraguay en lo que será su debut en la Serie Río de La Plata, certamen donde además enfrentarán en suelo uruguayo a Alianza Lima y Peñarol.

Para este partido Fernando Ortiz tendrá la misión de sacar un buen resultado que de entradita inyecte buenos ánimos en el club. Pese a la falta de refuerzos de calidad, el argentino deberá sacar lo mejor de un equipo que viene de tener un pésimo último año.

Como es habitual en esta clase de inicios de temporada muchos esperan el estreno en sociedad de la nueva camiseta del Popular. Adidas ya la confeccionó y desde hace varias jornadas que está dando vueltas por las redes, aunque sin nada oficial.

La camiseta con que Colo Colo jugará ante Olimpia

Pese a los rumores o deseos de los hinchas, el estreno de la nueva indumentaria del Cacique tendrá que esperar, ya que ante Olimpia se utilizará la del 2025. Por ahora no hay claridad de si será la blanca o negra, ya que el cuadro paraguayo comparte los mismos colores que los albos.

La nueva camiseta de Colo Colo 2026 todavía no será estrenada. | Foto: Archivo.

De momento la única línea del 2026 ya lanzada por parte de Adidas es la de entrenamiento, donde destaca el rojo con el escudo del club monocromático. Esta incluso ya se puede adquirir en la tienda online o físicas de la marca alemana.

Cabe recordar que la nueva camiseta de Colo Colo tendrá un regreso a algo más tradicional luego que se jugará con el plateado en la indumentaria del 2025. El blanco predomina como color base, acompañado solamente por el negro en las clásicas tres tiras de Adidas en la zona superior de los hombros.