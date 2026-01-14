Colo Colo también gana: Los millones que recibe el Cacique por la venta de Loyola a Italia

Todo parece indicar que Felipe Loyola dará el gran salto de su carrera. El ex Fernández Vial y Huachipato se encuentra actualmente en negociaciones con el Pisa de Italia, y su arribo al Viejo Continente sería inminente.

Desde Argentina adelantan que el mediocampista nacional partiría previo pago de una exorbitante cantidad de US$ 8 millones por el 60% de los derechos económicos del jugador, lo que eleva el valor total de su pase a una cifra cercana a los US$ 13 millones, de las más altas actualmente por un jugador chileno.

Un monto impresionante que, sin duda, tiene como gran ganador a Huachipato, club que vendió a Loyola a Independiente por 1.5 millones de la divisa norteamericana y que posee el 50% de los derechos del lateral-volante, por lo que recibiría cerca de 4 millones de dólares. Sin embargo, no solo en Talcahuano hay motivos para celebrar, ya que en Macul también sacan cuentas alegres, aunque en menor medida.

Y es que, si bien el Cacique dejó partir libre a Loyola, por lo que no recibirá una suma significativa, sí se verá beneficiado gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA. De acuerdo a lo informado por La Tercera, a Colo Colo le corresponde el 60% del 5% del total de la operación , lo que se traduce en cerca de US$ 240 mil, es decir, poco más de 212 millones de pesos chilenos.

Cerca de 212 millones de pesos recibiría Colo Colo por la venta de Loyola al Pisa de Italia. (Foto: Archivo)

Si bien la cifra resulta menor en comparación con el monto total del traspaso, no deja de ser un ingreso relevante para el elenco ‘Popular‘, club que atraviesa un período de vacas flacas y donde cada peso cuenta, más aún considerando que Loyola, pese a haberse formado en las divisiones inferiores del Cacique, fue liberado sin dejar ingresos en su momento.

