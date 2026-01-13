Tras un decepcionante 2025, Colo Colo empieza a armar su plantel para este nuevo año y ya tienen la defensa lista. Fueron tres los fichajes que asoman en la línea de titular, en reemplazo de cinco importantes salidas en la zona.

En la posición de lateral derecho llega Matías Fernández, quien reemplazará a Mauricio Isla. Tras la salida del Huaso, Fernando Ortiz buscó a un viejo anhelo del club. Desde Independiente del Valle llega Fernández a cubrir la banda derecha.

También en la zona lateral, otra salida fue la de Óscar Opazo. Tras ocho años en el club y un breve paso por Racing Club, el ‘torta’ se irá definitivamente de Macul. En su reemplazo como defensor suplente asumirá Jeyson Rojas, quien vuelve tras formar parte de Deportes La Serena.

La zaga central también tendrá cambios y es que por la salida de Alan Saldivia y Emiliano Amor, Aníbal Mosa presentó estos días a Joaquín Sosa. Y durante la tarde de hoy a Javier Méndez, quien llega de Peñarol directamente a la lucha por la camiseta de titular.

Los dos uruguayos deberían arrancar en el once inicial, aunque aún está la opción de Jonathan Villagra que muchas veces se ganó la titularidad. Así como también están los juveniles Nicolás Suárez y Bruno Torres, que con buenas actuaciones podrían aparecer en alguna oncena.

Jonathan Villagra es de los pocos defensores que siguen en Colo Colo

La zona de lateral izquierdo es la que menos sufrió, ya que Erick Wiemberg y Cristián Riquelme son del gusto de Fernando Ortiz, por lo que no salieron a buscar un reemplazante. Sin embargo el nombre de Diego Ulloa retornó al Estadio Monumental luego de regresar del préstamo a Unión La Calera y ahora es considerado por el DT albo entre las opciones Colo Colo.

El desafío de los nuevos defensas de Colo Colo

En la conferencia de prensa de su presentación en Colo Colo, Javier Méndez fue consultado por el hecho de armar una línea defensiva nueva y lo tomó como un “desafío”. “Trato de estar preparado, en el acierto. A nadie le gusta cometer un error, pero yo no lo tomo así, lo tomo como un aprendizaje”, dijo el defensor.

Por su parte, el otro central uruguayo, Joaquín Sosa respondió a la pregunta del cambio completo de defensas diciendo: “no vengo a hacer un recambio ni nada, solo vengo a aportar lo mío, a lo que me trajeron”.

Mientras que Matías Fernández respondió “yo no vengo a reemplazar a nadie, vengo a hacer mi propia historia” cuando le preguntaron por el reemplazo de Mauricio Isla y Óscar Opazo.

Estos tres refuerzos defensivos fueron respaldados por Aníbal Mosa. “Creemos que hemos cumplido de buena manera tanto las pretensiones del técnico como las que tenía la institución”, dijo el presidente de Blanco y Negro.