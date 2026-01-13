“Se puede transformar”: Histórico analiza la formación de Colo Colo para debutar en el 2026

Colo Colo afina los últimos detalles para comenzar oficialmente la temporada 2026. El Cacique enfrentará está semana sus primeros partidos buscando su mejor versión para la Liga de Primera que empieza en febrero.

El tema es que Fernando Ortiz ya tiene un equipo estelar para el primer partido del año ante Olimpia por Serie Río de La Plata. El tema es que dicho esquema dejó varias sorpresas.

Según se indicó este martes, el último equipo que utilizó fue con Fernando de Paul en el arco. Defensa compuesta por Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg. Luego en el medio Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Méndez y Claudio Aquino. Para así dejar en ataque a Javier Correa y Lucas Cepeda.

Sistema que fue abordado por un histórico como Marcelo Barticciotto y que en primera instancia le dio el visto bueno. “Es una buena formación. Se puede transformar en un 4-3-1-2 con Aquino más suelto”, lanzó de entrada en Radio Cooperativa.

Sin embargo, el campeón de la Copa Libertadores recalcó que este equipo podría ser muy diferente al que juegue a lo largo del año.

“Pero este no va a ser el equipo que juegue en el campeonato. Matías Fernández será el lateral titular, Vidal peleará un puesto en el medio y Méndez será el central con Sosa. Hay que ver si llega a poner tres delanteros con Zavala. Pero esto se dará con los amistosos que vayan enfrentando”, agregó.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo enfrenta su primer partido por la Serie Río de La Plata ante Olimpia de Paraguay. El duelo será este jueves 15 de enero a las 21:00 horas. Por lo que el Cacique entrena este miércoles y a eso de las 15:00 horas viaja rumbo a Uruguay para disputar el torneo amistoso. Lo que será transmitido por Disney+.