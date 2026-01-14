Alan Saldivia cierra su etapa en el fútbol chileno para enfocarse en su nueva aventura. El defensor dejó Colo Colo para firmar con Vasco da Gama, club en el que este miércoles fue presentado oficialmente.

El zaguero se despidió del Cacique después de una negociación que duró varios meses. El interés que mostró el cuadro brasileño para poder quedarse con sus servicios, algo que valoró y de una forma que sorprendió a todos: hablando portugés.

Para sorpresa de los medios de comunicación que llegaron a la conferencia, el ex defensor de Colo Colo respondió sin problemas en una lengua que no habla siempre. Eso sí, dio las razones de por qué maneja tan bien el idioma.

Alan Saldivia sorprende a Vasco da Gama con su perfecto portugués

Este miércoles y después de casi un año conversando, Alan Saldivia fue presentado como jugador de Vasco da Gama. El defensor se olvida del Cacique con un importante paso en el fútbol brasileño, donde ya da que hablar por un particular motivo.

Alan Saldivia sorprendió a los hinchas de Vasco da Gama al hablar en portugués. Foto: Vasco da Gama.

La primera pregunta que le hicieron, el zaguero la respondió hablando un perfecto portugués. “Si, Diniz llamaba mucho por mí. Él me habló del club y la intención de crecer y valorar como jugador. Me gustó lo que me dijo y lo que tengo que mejorar. Fue algo muy bueno para mí como jugador, para crecer” dijo de entrada.

Ante la sorpresa de los presentes, el defensor siguió abordando el interés que mostró siempre Vasco da Gama. “Ni bien me llamó el profe hice lo posible por venir, tenía ganas de venir a conocer el club, su historia. Quería marcar mi camino aquí, en un club muy grande“.

“Fueron días intensos, con muchos cambios de que venía o no venía. Ya hace un año que hablaba con Diniz, quería venir. Estoy contento de estar“, complementó el jugador.

Fue tras ello que Alan Saldivia explicó por qué pudo responder así de fácil. “Hablo portugués porque nací en una frontera con Santana do Livramento y Rivera. Entiendo perfecto, hablo bien“.

Finalmente y en esa misma línea, el uruguayo se fijó un plazo para estar hablando sin inconvenientes. “En seis meses estaré hablando bien. No me animo mucho ahora porque me puedo equivocar en algo y prefiero así“.

Alan Saldivia deja a Colo Colo en el pasado y ya entrena con Vasco da Gama pensando en su estreno. El defensor podría sumar minutos este jueves, cuando enfrenten al Maricá por la primera fecha del Campeonato Carioca.

¿Cuáles fueron los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Alan Saldivia se enfoca en Vasco da Gama y deja atrás a Colo Colo, donde logró disputar un total de 95 partidos oficiales. En ellos no tuvo goles y aportó con 3 asistencias en los 7.977 minutos que acumuló dentro de la cancha.