Alan Saldivia deja atrás lo que fue su paso por Chile para enfocarse en el nuevo desafío que tendrá en su carrera. El defensor se olvida de Colo Colo y este martes fue anunciado oficialmente como refuerzo del Vasco da Gama de Brasil.

Luego de meses de negociaciones, con portazos constantes de Blanco y Negro, el elenco brasileño finalmente pudo concretar el fichaje del zaguero. Uno que ya hace meses se veía por allá y que ahora avisa que viene a dejar la vida.

Luego de ser presentado en las redes sociales del club, el defensor dio sus primeras declaraciones. Ahí aprovechó de advertir que va a aportar todo lo que tenga y desde donde le toque con tal de ayudar a lograr los objetivos del 2026.

Alan Saldivia es pura ilusión en su llegada a Vasco da Gama

Vasco da Gama ya luce el arribo de uno de los refuerzos por los que más ha insistido en el último tiempo. Alan Saldivia ya está entrenando con el cuadro brasileño, donde inflan el pecho por su arribo.

Alan Saldivia ya entrena con Vasco da Gama. Foto: Vasco da Gama.

En sus primeras palabras al club, el ex Colo Colo se refirió a lo que será su aventura junto a José Luis Rodríguez, el otro uruguayo en el plantel. “Va a ser muy importante para mi adaptación acá, ser uruguayo podemos compartir qué hablar y contarme cómo se maneja todo acá, contarme de los rivales. Será un punto bueno para adaptarme más rápido“, dijo.

Eso no fue todo, ya que Alan Saldivia dejó en claro que dejará la vida por Vasco da Gama. “Siempre tendré actitud, me voy a matar por el equipo. Entregarme todo por completo de donde me toque y hacer las cosas bien para cumplir los objetivos“.

Finalmente, reconoció estar emocionado de encontrarse por primera vez con los fanáticos. “Tengo muchas ganas de conocerla a la gente, me han dicho que es muy grande y feliz, contento para conocer la hinchada que es una parte muy grande del club“.

Cabe recordar que el elenco brasileño llevaba varios meses presionando por el jugador. Ya desde mediados del año pasado que el interés se hizo público, pero no fue hasta ahora que pudieron concretarlo.

Alan Saldivia deja en el pasado a Colo Colo y se enfoca en lo que será su proceso en Vasco da Gama. El Cacique pierde a un pilar de los últimos años y ruega para que Javier Méndez pueda reemplazarlo sin problemas.

¿Cuáles fueron los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Alan Saldivia ya es refuerzo de Vasco da Gama luego de haber disputado un total de 95 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos no marcó goles y aportó con 3 asistencias durante los 7.977 minutos que sumó dentro de la cancha.

