Colo Colo comienza a aclarar el panorama en uno de los puestos que tiene más preocupados a los hinchas. El Cacique está buscando a un 9 en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026 y ha dado pasos importantes luego de la última reunión de directorio.

En las últimas horas se conoció que la dirigencia de Blanco y Negro finalmente le bajó el pulgar al retorno de Damián Pizarro. Esto, considerando que el nombre de Maximiliano Romero está cada vez más cerca.

Sin embargo, este martes destaparon nuevos detalles sobre este tema y aseguraron que la figura de O’Higgins no es la prioridad. De hecho, hay otros candidatos en carpeta y confirmaron cuándo puede salir humo blanco al respecto.

La teleserie de Colo Colo para encontrar a su próximo 9

En Colo Colo van entrando de lleno en otro de los puestos que es prioridad reforzar para Fernando Ortiz. Con su nuevo defensa ya listo, el Cacique pone la mira en el centrodelantero, donde ha dado que hablar en las últimas horas.

Maximiliano Romero de O’Higgins es uno de los nombres que mira Colo Colo, aunque no hay nada cerrado. Foto: Photosport.

El periodista Edson Figueroa reveló en DaleAlbo AM lo que pasó luego de la última reunión de directorio. “Me parece que el 9 no estará hoy ni mañana y, tal vez, ni esta semana. Me parece que se resolverá la próxima semana, salvo que se agilice de manera media milagrosa alguna operación. Algo ocurrió en las últimas horas y puede cambiar el destino del 9“.

Con Damián Pizarro fuera de los planes, todo apuntaba al acuerdo con Maximiliano Romero de O’Higgins y que pertenece a Argentinos Juniors. Muchos incluso lo daban por cerrado, aunque el reportero albo fue cauto en señalar que “es uno de los posibles, pero hay más nombres. Se verá luego, la próxima semana probablemente quede resuelto“.

“Me dicen que hay más nombres a los que no hemos llegado. Acá aparece lo que yo creo, mi opinión. Ortiz ha exigido en el 9 no traer a cualquiera, se están evaluando nuevos nombres y esperando el ingreso de algunos dineros para ir por alguien con un poco más de peso para la ofensiva“, añadió.

En esa misma línea, enfatizó en que Colo Colo sigue a candidatos que todavía no se han hecho públicos. “Está Lucumí, me comentaba que también habían mirado el mercado ecuatoriano, así que me parece que se le comienzan a cerrar las puertas a Damián, Romero es una alternativa pero hay otros nombres“.

Además, el reportero albo dijo que “sobre el arquero me dicen que no me pueden decir. ¿Qué significará? ¿Será que van a gastar en el 9 y luego tomarán la decisión del arquero? Es probable que ocurra“.

“Al descartarse Damián, el 9 va a ser extranjero y la búsqueda del arquero tendría que ser nacional. No descarto un 9 de más peso y que vayan por un arquero tipo trayectoria, de titular y chileno“, sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo espera por un 9 mientras trabaja para lo que será su debut en la Serie Río de La Plata. El Cacique jugará su primer amistoso del 2026 este jueves 15 de enero desde las 21:00 horas enfrentando a Olimpia de Paraguay.

