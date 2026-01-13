Hace unos días se daba por hecho, pero ahora las cosas han dado un vuelco total. El regreso de Damián Pizarro a Colo Colo se ha frenado a un punto crítico y que lo tiene prácticamente descartado como refuerzo para el 2026.

El delantero se declaró en rebeldía con el Le Havre de Francia para forzar su retorno al Estadio Monumental. Sin embargo y cuando parecía todo listo, en la dirigencia de Blanco y Negro lo dejaron en pausa, al punto de que hoy ya no es ni opción.

Damián Pizarro se aleja a un punto crítico de Colo Colo

Los caminos de Damián Pizarro y Colo Colo parecen estar más lejos que cerca. En la última edición de DaleAlbo AM el periodista Edson Figueroa reveló lo que pasó luego de la reunión de directorio. “Me parece que el 9 no estará hoy ni mañana y, tal vez, ni esta semana. Me parece que se resolverá la próxima semana, salvo que se agilice de manera media milagrosa alguna operación. Algo ocurrió en las últimas horas y puede cambiar el destino del 9“, comenzó explicando.

Fue tras ello que el reportero destapó detalles del caso. “Anoche muy tarde me llegó un mensaje. Me enviaron un link con una noticia que decía Damián Pizarro sella su regreso a Colo Colo. Esto desde el interior de Blanco y Negro… me dicen que no es cierto y que no creen que ocurra, quitándole piso diciéndome que no es opción“.

Colo Colo dejó en pausa el regreso de Damián Pizarro. Foto: Photosport.

De hecho, el apodado Haaland de Macul no es el único que está en duda para reforzar el ataque de Colo Colo. “Sobre (Maximiliano) Romero, es uno de los posibles, pero hay más nombres. Se verá luego, la próxima semana probablemente quede resuelto“.

Publicidad

Publicidad

“Se ha hablado mucho de Damián Pizarro, lo que me dijeron ayer un sector es que no es opción. Ahí ya me llama la atención porque se especuló mucho por la situación de Damián. Me dicen que no es ni opción hoy, justo después de una reunión de directorio. Pareciera que está lejos Damián“, complementó el periodista.

Eso no es todo, ya que Edson Figueroa aseguró que puede haber sorpresas en ese puesto. “Me dicen que hay más nombres a los que no hemos llegado. Acá aparece lo que yo creo, mi opinión. Ortiz ha exigido en el 9 no traer a cualquiera, se están evaluando nuevos nombres y esperando el ingreso de algunos dineros para ir por alguien con un poco más de peso para la ofensiva“.

ver también Colo Colo comienza el 2026 con una goleada y un canterano a prueba robándose la película

“Está Lucumí, me comentaba que también habían mirado el mercado ecuatoriano, así que me parece que se le comienzan a cerrar las puertas a Damián, Romero es una alternativa pero hay otros nombres“, añadió.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, avisó que la demora en la decisión sobre otro de los puestos puede tener relación con lo que pasará con el ataque. “Sobre el arquero me dicen que no me pueden decir. ¿Qué significará? ¿Será que van a gastar en el 9 y luego tomarán la decisión del arquero? Es probable que ocurra“, sentenció.

“Me llega un nuevo mensaje y me dicen que esto no es de un sector, es de todos. Hoy no gusta a ninguno de los sectores, o no convence ni termina de cerrar la idea, a ninguno de los sectores de Blanco y Negro. Por ende, con este último mensaje, la búsqueda sobre un 90% va en otro centrodelantero“, cerró.

Publicidad

Publicidad

Damián Pizarro por ahora se va alejando de Colo Colo y su futuro es todo un misterio. El Cacique espera por un 9 para meterle presión a Javier Correa, el que estaría lejos de ser su canterano.

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro esta temporada?

Damián Pizarro busca club luego de haber disputado 2 partidos oficiales en total con Le Havre en la temporada 2025/26. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 26 minutos dentro de la cancha.