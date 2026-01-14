Colo Colo pegó el portazo definitivo a un posible regreso del delantero Damián Pizarro. Pese a que el club dueño de su pase, Udinese, lo ofreció a préstamo por todo el 2026, en la tienda alba decidieron elegir como su nuevo ‘9’ al argentino Maximiliano Romero.

Ante feroz negativa desde el Estadio Monumental, tanto el cuadro italiano como el representante del jugador, Fernando Felicevich, iniciaron la desesperada búsqueda de un nuevo club para el jugador de 20 años, tras su despido desde Le Havre.

En este panorama, el periodista argentino Germán García Grova, especialista en el mercado de fichajes, sorprendió a todos cuando entregó detalles en su cuenta de X sobre el interés por Pizarro de un equipo gigante del fútbol sudamericano.

ver también ¿Volverá a Sudamérica? La postura del Udinese ante el regreso de Damián Pizarro

Gigante sudamericano pregunta por Damián Pizarro

En el posteo que catalogó el reportero de “exclusivo“, detalla que “Racing Club preguntó condiciones” por el atacante nacional que pertenece a Udinese, y detalla que se debe dar una condición sine qua non para que se pueda concretar.

“El avance en la negociación por Damián Pizarro está atado a la posible salida de Adrián “Rocky” Balboa“, en referencia al delantero uruguayo que fue suplente durante la última temporada al mando del técnico Gustavo Costas.

El inconveniente para el chileno es que el oriental tiene contrato vigente con Racing hasta el 31 de diciembre del 2027, y dejó en claro en diálogo Radio El Espectador que “el día que me vaya va a ser para Uruguay o para donde sea, pero no quiero más fútbol argentino“.

Publicidad

Publicidad

Los números de Damián en Francia

Un auténtico fiasco fue el paso de Pizarro por Le Havre en el primer tramo de la temporada en Ligue 1. Apenas disputó 26 minutos en dos encuentros, sin registrar goles ni asistencias.

¿Cuándo juega “La Academia”?

Racing Club de Avellaneda será rival de la Universidad de Chile en partido amistoso internacional que se jugará este domingo 18 de enero desde las 19:00 horas en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Publicidad

Publicidad