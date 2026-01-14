Colo Colo sigue buscando un 9 en el mercado de fichajes. Después de las llegadas de Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, se cierra la línea defensiva, y los albos se enfocan en el ataque.
Entre las opciones de delantero está Damián Pizarro, jugador que dejó Colo Colo para irse a Europa en 2024 y que no la ha pasado bien. El joven atacante quiere volver, pero no genera consenso dentro de la dirigencia.
En Blanco y Negro, Aníbal Mosa se refirió al tema. “Nosotros no tenemos acordado nada con nadie“, dijo, sumando que, además de Damián Pizarro, “hay tres o cuatro más que estamos analizando”.
En Radio Agricultura, Manuel de Tezanos se manifestó: “Un jugador que hace un año y medio no tiene actividad seria no puede ser opción. Hay un tema sentimental, bien, pero si hablas seriamente de pelear el campeonato, sobre todo con cómo se están reforzando otros equipos, no es solución”.
Manuel de Tezanos destruye la opción de Damián Pizarro en Colo Colo: “Una caja de misterio”
“Un suplente que es una caja de misterio, porque es imposible saber cómo va a rendir, además de que tampoco tuvo mucho gol… Recuperarlo, bien, tenerlo en el plantel, estupendo”, relató también Manuel de Tezanos.
Por ahora, la situación de Damián Pizarro es una total incógnita. En medio de su ofrecimiento a Colo Colo, el delantero recibió la noticia de que Le Havre terminó su préstamo desde el Udinese.