Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Lo que dijo Álvaro Madrid tras anotar su primer gol en Colo Colo: “Es importante, pero…”

El mediocampista valoró su primer tanto con el Cacique, aunque puso por encima de todo el importante triunfo sobre Huachipato.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Madrid anotó su primer gol con la camiseta del Cacique.
© Colo Colo.Madrid anotó su primer gol con la camiseta del Cacique.

Colo Colo recuperó el liderato en solitario en la Liga de Primera 2026 tras superar por 2-0 a Huachipato en el Estadio Monumental. Luego de siete fechas jugadas el Popular sigue como puntero absoluto con 15 puntos, algo que eleva los bonos de Fernando Ortiz como DT albo.

Uno de los valores altos en la victoria sobre los acereros fue el futbolista Álvaro Madrid, quien anotó su primer tanto con la camiseta del Cacique en el 1-0 transitorio del partido.

Tras el compromiso ante los medios el volante valoró este primer gol con los albos, aunque claro, poniendo por encima de todo que se sumaron tres puntos muy valiosos en la lucha por pelear por el título.

¿Y el VAR? La polémica que desató el primer gol de Álvaro Madrid en Colo Colo

ver también

¿Y el VAR? La polémica que desató el primer gol de Álvaro Madrid en Colo Colo

La felicidad de Madrid tras su primer gol en el Cacique

El volante aseguró en zona mixta que “son buenas las sensaciones por el triunfo. Obviamente el gol es importante, pero es importante ganar y estar puntero, así que muy contento a casa”.

Álvaro Madrid jugó sus segundo partido como titular en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Álvaro Madrid jugó sus segundo partido como titular en Colo Colo. | Foto: Photosport.

No sé si me siento inamovible en este equipo, o sea obviamente hay que mantener una regularidad y esto es partido a partido. Me voy sintiendo bien, y la verdad me voy sintiendo muy cómodo”, agregó.

Publicidad

Para cerrar el ex Everton afirmó “en todo el mediocampo siempre jugué por izquierda, pero en la mitad me sentí cómodo y es una petición del técnico llegar un poco más al área. Así que así fue y bueno, se dio”.

La gran preocupación que deja Arturo Vidal en Colo Colo tras la victoria sobre Huachipato

ver también

La gran preocupación que deja Arturo Vidal en Colo Colo tras la victoria sobre Huachipato

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Ahora el Cacique verá acción en la Copa de la Liga 2026, certamen en que jugarán su primer partido ante Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Lee también
DT portugués se baja definitivamente de la banca de la U
U de Chile

DT portugués se baja definitivamente de la banca de la U

Histórico de Colo Colo maravillado con Lautaro Pastrán
Colo Colo

Histórico de Colo Colo maravillado con Lautaro Pastrán

Así era en el colegio Jhon Cortés, el nuevo regalón de la U
U de Chile

Así era en el colegio Jhon Cortés, el nuevo regalón de la U

Experto elige a los dos mejores de Colo Colo ante Huachipato
Colo Colo

Experto elige a los dos mejores de Colo Colo ante Huachipato

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo