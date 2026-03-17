Colo Colo recuperó el liderato en solitario en la Liga de Primera 2026 tras superar por 2-0 a Huachipato en el Estadio Monumental. Luego de siete fechas jugadas el Popular sigue como puntero absoluto con 15 puntos, algo que eleva los bonos de Fernando Ortiz como DT albo.

Uno de los valores altos en la victoria sobre los acereros fue el futbolista Álvaro Madrid, quien anotó su primer tanto con la camiseta del Cacique en el 1-0 transitorio del partido.

Tras el compromiso ante los medios el volante valoró este primer gol con los albos, aunque claro, poniendo por encima de todo que se sumaron tres puntos muy valiosos en la lucha por pelear por el título.

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La felicidad de Madrid tras su primer gol en el Cacique

El volante aseguró en zona mixta que “son buenas las sensaciones por el triunfo. Obviamente el gol es importante, pero es importante ganar y estar puntero, así que muy contento a casa”.

Álvaro Madrid jugó sus segundo partido como titular en Colo Colo. | Foto: Photosport.

“No sé si me siento inamovible en este equipo, o sea obviamente hay que mantener una regularidad y esto es partido a partido. Me voy sintiendo bien, y la verdad me voy sintiendo muy cómodo”, agregó.

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Para cerrar el ex Everton afirmó “en todo el mediocampo siempre jugué por izquierda, pero en la mitad me sentí cómodo y es una petición del técnico llegar un poco más al área. Así que así fue y bueno, se dio”.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Ahora el Cacique verá acción en la Copa de la Liga 2026, certamen en que jugarán su primer partido ante Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.