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Colo Colo

Fernando Ortiz está chocho con Arturo Vidal en Colo Colo: “Lo difícil, lo hace fácil”

Después del triunfo de Colo Colo sobre Huachipato, Fernando Ortiz elogió el trabajo de Arturo Vidal, quien fue la figura del encuentro.

Por Javiera García L.

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Fernando Ortiz solo tuvo elogios para Vidal
© PhotosportFernando Ortiz solo tuvo elogios para Vidal

Colo Colo sumó un nuevo triunfo para retomar el liderato de la Liga de Primera. Los albos superaron a Huachipato en casa, donde, entre varias cosas, destacó el talento y nivel de Arturo Vidal.

“Es muy importante ganar y volver a mejorar lo que se hizo con Audax. Vamos a darlo todo por ganar el campeonato. El equipo ha crecido mucho”, declaró el King tras ser elegido como la figura del encuentro.

El bicampeón de América jugó como líbero los 90 minutos del triunfo sobre Huachipato y su trabajo en esta posición es algo que todos aplauden. Ni Fernando Ortiz pudo quedarse atrás con los elogios.

Lo difícil, lo hace fácil. En una posición donde él no titubea a la hora de sacar un balón desde el área nuestra. Eso te lo da un jugador de esa jerarquía y esa claidad“, valoró el entrenador en conferencia de prensa.

Vidal fue figura en el triunfo de Colo Colo sobre Huachipato | Photosport

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Este mismo sistema fue criticado en su momento por todos y yo lo utilizo pensando en el mejor momento para efnrentar a un rival. Insisto que a lo mejor el día de mañana puede volver al sistema que ya vimos”, dijo también.

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“Pero lo más importante es que ellos puedan interpretar lo que preparamos en la semana. Sea una línea defensiva u otra, la predisposición semanal del jugador es muy importante y tengo un plantel preparado para eso“, cerró.

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