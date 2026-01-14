Colo Colo tiene un acuerdo muy avanzado para quedarse con Maximiliano Romero. Es un hecho que, si todo sale bien, será el ex centrodelantero de O’Higgins de Rancagua quien se sume al plantel adiestrado por Fernando Ortiz. De hecho, un experto en el mercado reveló cómo está la tratativa.

Fue César Merlo, quien a través de X reveló que la plana mayor de los albos optó por Romero, cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors. Pero las relaciones quedaron buenas con los Bichos Colorados gracias a los dólares que el Cacique perdonó por Brayan Cortés.

“Colo Colo cerró la llegada de Maxi Romero, a préstamo por un año y con opción de compra de u$s 1.500.000 por el 50 por ciento del pase desde Argentinos Juniors”, informó Merlo, quien también aprovechó de confirmar que Damián Pizarro no volverá al club cuando hace un par de semanas lo había ratificado.

Tweet placeholder

De este modo, Romero tendrá su segunda experiencia en el fútbol chileno. Y también cuenta con vasto recorrido en su país, donde jugó en Vélez Sarsfield, Racing Club de Avellaneda y el Semillero del Mundo. Fuera de Argentina estuvo en el PSV Eindhoven.

El cuadro de Países Bajos en su momento pagó 10 millones de euros por su fichaje, pero estuvo lejísimo de cumplir esas expectativas: en 17 partidos apenas marcó un gol y regaló dos asistencias.

Publicidad

Publicidad

Maxi Romero ante Universidad de Chile en O’Higgins de Rancagua. Lucha con Ignacio Tapia, quien se fue a Perú. (Andres Pina/Photosport).

ver también DT de Colo Colo saca a Vidal para aclarar su eventual rechazo a Damián Pizarro: “Jamás dije algo de…”

Las opciones de Colo Colo para que juegue Maximiliano Romero

Maximiliano Romero se sumará a Colo Colo justo cuando Fernando Ortiz pondrá en práctica un esquema táctico diferente. Frente a Olimpia, en el debut de la Serie Río de La Plata, el Tano apostará por un 4-4-2. Es decir, una dupla ofensiva, que estará conformada por el argentino Javier Correa y Lucas Cepeda.

Un dibujo que podría favorecerle mucho a Romero, quien dejó un registro goleador respetable en el Capo de Provincia: en 13 partidos de celeste convirtió 7 conquistas. Incluida una en su debut frente al Eterno Campeón. También regaló dos asistencias.

Publicidad

Publicidad

Maxi Romero le marcó a Palestino en La Cisterna. (Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Por lo pronto, el desafío ante el Decano paraguayo de los albos será el jueves 15 de enero a contar de las 21 horas en el estadio Luis Franzini, el debut formal del equipo de Ortiz en 2026.