Un nuevo romance sorprende al mundo del espectáculo y al de los deportes, donde revelan que Yasna Muñoz tiene una relación con un jugador del fútbol chileno.

La mamá del artista urbano Marcianeke mueve las redes sociales al sacar a la luz una nueva relación amorosa, con un jugador de Deportes Puerto Montt: Kevin Egaña.

Según información de Cooperativa, el lateral izquierdo del cuadro recién ascendido a la Primera B sacó a la luz en sus plataformas digitales este compromiso.

“A través de sus historias de Instagram, el deportista de 29 años publicó una fotografía junto a Muñoz, de 42 años, evidenciando el vínculo amoroso pese a la diferencia de edad entre ambos”, detallan.

Una de las fotos que tiene la pareja en redes sociales.

Kevin Egaña hace pública su relación amorosa con la mamá de Marcianeke

Todo salió a la luz en las plataformas digitales, donde Kevin Egaña destapó su relación amorosa, impactando al mundo del espectáculo: “Te amo, nos vemos pronto”.

“La imagen fue reposteadas posteriormente por la propia Yasna Muñoz en su perfil”, explican en el citado medio, lo que muchos seguidores del cantante Marcianeke les llamó la atención.

“Cabe destacar que la madre del artista urbano ganó gran notoriedad en el último tiempo, transformándose en una figura de las redes sociales con cerca de 200 mil seguidores”, explican.

Yasna Muñoz tomó importancia en el mundo del artista urbano, donde también sus seguidores le siguen la pista, como en sus relaciones amorosas.

