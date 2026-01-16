Colo Colo oficializó este viernes la llegada de Maximiliano Romero como su nuevo delantero para la temporada 2026. El atacante argentino de 27 años, cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors, viene de jugar en O’Higgins de Rancagua y arribó al Cacique en condición de préstamo con opción de compra.

Con este fichaje, comienzan a definirse las duplas ofensivas de los dos clubes más grandes del país. En Colo Colo, Romero se suma a Javier Correa en ofensiva, mientras que en Universidad de Chile todo apunta al regreso a nuestro país de Juan Martín Lucero, quien compartiría ataque con Octavio Rivero, otro ex albo.

En la U, ambos delanteros llegan desde el extranjero con campañas similares. Por un lado aparece Rivero, figura del Barcelona de Guayaquil y quien disputó 38 partidos en 2025, anotando 14 goles, promediando una conquista cada 203 minutos (2.842′).

Por otro lado está Lucero; el ‘Gato’ pese a tener un complejo paso por Brasil, convirtió 11 goles y dio una asistencia en 51 encuentros, cerrando con un promedio de un gol cada 254 minutos (2.797′).

¿Qué pasa en Colo Colo? La situación es diferente en el Cacique, porque Javier Correa sí estuvo el 2025 en el equipo que este año defenderá, donde logró una temporada sólida en lo individual a pesar del descalabro del ‘Centenario’, con 17 goles y 4 asistencias en 35 partidos, promediando un tanto cada 166 minutos (2.834′).

Mientras que el nuevo refuerzo del Cacique, Romero vivió un año irregular: no marcó en su breve paso por Argentinos Juniors en el primer semestre (3 partidos tras grave lesión), pero levantó su nivel en O’Higgins, donde anotó 7 goles y entregó 2 asistencias en 13 partidos. Sumando todo el año, cerró el 2025 con un promedio de un gol cada 147 minutos (1.032′).

Con estos números sobre la mesa, tanto la U como Colo Colo comienzan a perfilar sus ataques para el 2026, en una temporada donde las duplas ofensivas prometen ser protagonistas.