Colo Colo sigue reforzándose a un ritmo bastante lento en este mercado de fichajes de cara al 2026. Los albos de momento solo se han potenciado en defensa con las contrataciones de Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Esta situación tiene bastante preocupado a Fernando Ortiz, quien tiene deseos de reforzar otras zonas del campo de juego, sobre todo tras las partidas de Vicente Pizarro, Salomón Rodríguez y la lesión de Marcos Bolados.

Para más remate, el traer un jugador en ofensiva será clave para el primer partido oficial de los albos en este 2026. Hablamos del debut en la Liga de Primera como visita ante Deportes Limache, donde ya está confirmada la primera baja.

Colo Colo tiene una baja crucial para iniciar el 2026

Pese a que varios lo olvidaron, uno que está descartado para ese primer partido oficial del año ante los tomateros es Javier Correa. El argentino fue amonestado en el último encuentro del 2025 con Audax Italiano y quedó suspendido por acumulación de amarillas.

Con este panorama, Ortiz tendrá que buscar un reemplazante para el argentino. Lo malo es que no cuenta con ningún otro 9 al interior del plantel y así será hasta que la dirigencia de Colo Colo se digne a contratar uno.

Lo otro sería jugársela de lleno con un jugador de la cantera, donde asoman nombres como los de Jerall Astudillo o Yastin Cuevas, quienes todavía no han debutado profesionalmente en el Popular.

Se espera que en los próximos días por fin haya novedades en torno a la contratación de un centrodelantero, donde el nombre que más ha sonado es el de Damián Pizarro. Pese a ello, desde el mismo club han descartado algún contacto con el canterano.