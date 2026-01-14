Colo Colo podría perder en las próximas horas a un nuevo jugador de su plantel. Y es que semanas atrás se conoció que Daniel Gutiérrez es uno de los primeros “cortados” por Fernando Ortiz de cara a la temporada 2026 y, por lo mismo, saldría en búsqueda de un nuevo club.

Si bien en un inicio se habló de Unión Española como una de las opciones, ahora se conoció que el joven defensor de 22 años podría continuar en Primera División tras el surgimiento de un interés por parte de un habitual animador de la división de honor. Conoce todos los detalles, a continuación.

El futuro de Daniel Gutiérrez empieza a definirse

Así, de acuerdo a información publicada por el sitio partidario DaleAlbo, Gutiérrez dejaría Colo Colo, aunque en calidad de préstamo, para reforzar a Unión La Calera. El citado medio agregó que, si bien todavía no existe nada formal, ya ha habido acercamientos entre las partes y, considerando la buena relación entre ambas instituciones, esta aparece como la alternativa más cercana para que el defensor retome ritmo y confianza de cara a su futuro.

Además, se detalla que Gutiérrez tiene contrato vigente con el Cacique hasta diciembre de 2026, aunque no se descarta que, para concretar su cesión, renueve por una temporada más con Colo Colo, extendiendo su vínculo hasta diciembre de 2027.

Los números de Daniel Gutiérrez en 2025

La carrera de Daniel Gutiérrez ha ido de más a menos en Colo Colo. De hecho, durante la temporada 2025 tuvo escasa participación bajo la conducción de los dos DTs albos de la temporada, Jorge Almirón y Fernando Ortiz, sumando un total de 16 partidos en todas las competiciones, aunque apenas 612 minutos en cancha, donde no registró goles ni asistencias.