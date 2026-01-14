Colo Colo ya lleva tres refuerzos contratados en este mercado de fichajes con las llegadas de Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez. Todos arriban para una renovación más que necesaria en la defensa, algo que tiene a Fernando Ortiz algo preocupado en el Monumental.

Y es que el DT argentino sabe de la necesidad que tiene el Cacique se sumar más gente en otros puestos. Sin ir más lejos, las partidas de Vicente Pizarro, Salomón Rodríguez y la lesión de Marcos Bolados son una muestra clara de ello.

Sin embargo, en la dirigencia de Blanco y Negro han sido claros en decir cuales son la prioridades por ahora en la búsqueda de nuevos jugadores. Y ojo, que esto ya está siendo una piedra en el zapato para Ortiz.

ver también Revelan el sueldo del nuevo refuerzo de Colo Colo: esto ganará Javier Méndez

Los tres puestos que Ortiz todavía quiere reforzar en Colo Colo

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, son tres las posiciones que el argentino quiere reforzar a la brevedad en el Cacique. Por lo menos en la primera hay consenso con la dirigencia, aunque esto no se ha transformado en más rapidez en la búsqueda.

Hablamos del centrodelantero, puesto que en el Cacique solo está siendo ocupado por Javier Correa tras el adiós de Rodríguez. Uno de los nombres que más fuerza ha tomado por estos días es el de Damián Pizarro, aunque todavía no hay nada oficial al respecto.

Ortiz quiere más nombres para armar su equipo ideal en el Cacique. | Foto: Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

El segundo es uno ya conocido: el arquero. Ortiz quiere competencia para Fernando de Paul bajo los tres palos y por lo mismo ha sido majadero a la hora de pedírselo a la dirigencia. No obstante, desde las oficinas del Monumental aseguraron que solo buscarán un nuevo meta tras el arribo del 9.

Para cerrar, hay un tercer deseo de Ortiz en este mercado, pero es casi un sueño. El argentino quiere sumar un puntero más tras la lesión de Marcos Bolados y un hipotético adiós de Lucas Cepeda, algo a lo menos complejo si analizamos la economía del Cacique.

ver también “No juega hace dos años, pero…”: Borghi sin filtro ante un regreso de Damián Pizarro a Colo Colo

Habrá que ver si por estos días comienzan a llegar nuevos nombres a Colo Colo y si los deseos del DT se van cumpliendo para su equipo ideal.

Publicidad