La más reciente reunión extraordinaria de directorio en Blanco y Negro trajo dos noticias, una buena y una mala, para el entrenador Fernando Ortiz, de cara a la conformación definitiva del plantel de Colo Colo para la temporada 2026.

La información positiva es que los miembros ejecutivos de la concesionaria aprobaron de forma unánime la incorporación del delantero argentino Maximiliano Romero como el cuarto fichaje albo, sumándose a Matías Fernández, más los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Sin embargo, la noticia negativa que tuvo Colo Colo y que cayó mal en el entorno del “Tano” Ortiz es que la dirigencia de Blanco y Negro no trató en la cita la incorporación de un quinto y último refuerzo, pedido exclusivo del estratega trasandino.

ver también Oficial: Colo Colo anuncia la llegada de Maxi Romero como su cuarto refuerzo para el 2026

Blanco y Negro le niega pedido a Ortiz en Colo Colo

Según reveló el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, una de las exigencias que el técnico albo realizó a los directivos fue la incorporación de un nuevo arquero, que le pelee el puesto al hoy titular Fernando De Paul, y al suplente Eduardo Villanueva.

“Colo Colo todavía no piensa en un arquero. El fichaje de un portero, no fue tema en la reunión de directorio de Blanco y Negro”, indicó el reportero, aunque no se descarta que en días previos al inicio de la Liga de Primera vuelva a reflotar el tema.

Para ese puesto, luego que se descartaran los nombres del trasandino Esteban Andrada y el uruguayo Ignacio de Arruabarrena, las opciones que manejan en Blanco y Negro para el puesto son el juvenil Jaime Vargas, además de Matías Dituro o el experimentado Sergio Romero.

Publicidad

Publicidad

Fernando De Paul, el arquero titular de Colo Colo para el 2026 (Photosport)

Los números de Fernando De Paul en 2025

Durante la última temporada con Colo Colo, donde además jugó de titular en el segundo semestre, el “Tuto” disputó un total de 2.491 minutos en 28 encuentros, donde recibió 34 goles en contra y acabó invicto en 10 cotejos.

¿Cuándo juegan los albos?

El segundo amistoso que sostendrá el Cacique por la Serie Río de La Plata se disputará este domingo 18 de enero, cuando a partir de las 21:00 horas enfrente a Alianza Lima de Perú en el Estadio Parque Federico Viera en Montevideo.

Publicidad

Publicidad