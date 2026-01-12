La semana pasada el foco noticioso en el mercado de fichajes estuvo en Universidad de Chile, por sobre Colo Colo, debido a la fuerte decisión de dejar partir a Leandro Fernández.

El argentino no entró en los planes del nuevo entrenador azul, Francisco Meneghini, por lo que tuvo que tomar sus cosas y partir del CDA luego de tres temporadas en la U.

El Lea encontró equipo rápido y partió a Argentinos Juniors, sin embargo, Colo Colo buscó convencer al goleador para que llegara al estadio Monumental, aunque no logró que decidiera partir al archirrival.

Javier Correa llamó a Leandro Fernández para que llegue a Colo Colo

En las últimas horas se supo que Aníbal Mosa gestionó la posible contratación de Leandro Fernández, pero no tuvo suerte. No fue el único que llamó al atacante para que se fuera al Monumental.

En La Tercera contaron que Javier Correa tomó el teléfono y se comunicó con Fernández, con la intención de convencerlo de que arribara a Colo Colo. Tampoco le fue bien.

“Los albos traspasaron el ámbito de la intención y realizaron una gestión tan concreta como secreta para acercarse al ariete. Al menos, para sondear su disposición para iniciar potenciales negociaciones, en el entendido de que quedaría libre y que, en esa condición, no habría que iniciar tratativas con la U para conseguir sus servicios”, explicó el citado medio.

“En ese propósito, el Cacique utilizó un particular intermediario: Javier Correa. El goleador albo y el saliente delantero de Universidad de Chile se conocen bien, por su paso por el fútbol transandino. Incluso han dado muestras de cercanía en medio del partido más álgido que ofrece el calendario del fútbol chileno, lo que refleja el respeto de ambos por la trayectoria del otro.”, agregó.

Por último, dieron a conocer la negativa de Leandro Fernández, quien por el cariño a los hincha azules no quiso ponerse la camiseta alba.

“Fernández recibió el contacto de buena forma. De hecho, meditó la posibilidad de defender a los albos, pese a que el cruce de vereda le habría implicado perder el capital que había acumulado y que provocó la fuerte reacción cuando se supo que no entraría en los planes de la U: el aprecio de los hinchas del equipo laico“, cerró la publicación.

Finalmente, Leandro Fernández decidió volver a su país para jugar en Argentinos Juniors y descartó ponerse la polera de Colo Colo.