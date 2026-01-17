La Selección Chilena logró la hazaña y clasificó a la final del Mundial de la Kings League donde deberá enfrentarse a la escuadra de Brasil en la lucha por el título, donde Mathías Vidangossy se convirtió en una de las grandes figuras del campeonato.

Liderados por Arturo Vidal y Shelao, la Roja venció a España, uno de los favoritos del certamen, en un intenso duelo que se extendió hasta los penales, donde Vidangossy, histórico del fútbol chileno, fue pieza clave.

La promesa de Vidangossy en la Kings League

Ignacio Valenzuela y Manuel de Tezanos son los relatores de la transmisión de Canal 13, donde analizaron el gran presente del equipo y revelaron lo que se viene para la gran final que se realizará este sábado 17.

ver también En La Serena no lo olvidan: el gol “Maradoniano” de Vidangossy a Colo Colo que repitió en la Kings League

En ese contexto, De Tezanos reveló: “Vidangossy nos prometió el título, y pensábamos que estaba loco. Pero a estas alturas probamos que le podemos ganar a cualquiera, así que, ¿por qué no ilusionarse?”.

Por su parte, Valenzuela ahondó en el gran momento de la Roja. “Chile eliminó al titán, al goliat, y puede ser campeón del mundo. Estamos muy contentos, a todos nos ha sorprendido su desempeño, mostrando una gran ofensiva, una gran defensa y un gran arquero”.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, De Tezanos agrega. “Ganarle a los creadores del formato es un gran logro para Chile. A nivel de Kings League esto es una bomba atómica, porque España creó este torneo para jugar la final contra Brasil, incluso arreglaron el cuadro para eso. Todos hablaban de que la final iba a ser entre Brasil y España”.