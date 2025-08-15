Es tendencia:
Primera B

Como en el Super Bowl: Marcianeke confirma show presentación en partido de la Primera B

El cantante urbano dirá presente en el encuentro de este viernes entre Deportes Temuco vs Santiago Wanderers

Por Felipe Pavez Farías

Marcianeke dirá presente en el Estadio Germán Becker
© PhotosportMarcianeke dirá presente en el Estadio Germán Becker

La Primera B no para en el feriado, y disputa la fecha 21. En está jornada uno de los partidos más atractivos se registran en el Estadio Germán Becker, con el encuentro entre Deportes Temuco y Santiago Wanderers

Los dirigidos por Esteban Valencia arrastran dos fechas sumando empates y se ubica en la 11ª posición con 25 unidades. Aún con chances de meterse en la Liguilla por el ascenso. En tanto, Santiago Wanderers es puntero con 33 unidades y de sumar un nuevo triunfo podría afianzarse como único líder. 

Por lo mismo el encuentro de este viernes 15 de agosto asoma como el plato fuerte de la fecha de la Liga de Ascenso 2025. Pero este encuentro además contará con un condimento especial y que no pasó desapercibido en redes sociales. 

Marciana se pone la camiseta de Deportes Temuco 

Es que al igual que eventos como el Super Bowl, se realizará un show musical para los hinchas que asistan al estadio Germán Becker. En está ocasión el elegido fue Marcianeke, quien presentará sus mejores éxitos como “Party en la pobla”, “Mini Mini”, “Muñeca” y “Dimelo má” entre otros. 

“Desde las 16:30 hrs, en la previa del Temuco vs Wanderers, contaremos con la presencia del reconocido artista urbano Marcianeke, quien se sumará para encender la fiesta antes del partido”, indicaron en las redes sociales del albiverde. Lo que sumó más de cuatro mil likes en Instagram.

Cabe consignar que el partido está programado para las 17:30 horas, y el precio de las entradas varían desde los $5.000 hasta los $35.000. En tanto, el encuentro será transmitido por TNT Sports. 

