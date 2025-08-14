Es tendencia:
Liga de Ascenso 2025

Programación fecha 21 de la Primera B: Agenda de partidos y horarios de la Liga de Ascenso

Conoce la programación de la 21° fecha de la Liga de Ascenso 2025, horario de partidos, transmisión y tabla de posiciones.

Por Franco Abatte

Este fin de semana se juega la 21° fecha de la Liga de Ascenso 2025.
Este fin de semana se celebra la fecha 21 de la Liga de Ascenso, nueva jornada de la ex Primera B que comienza este viernes 15 y que se extiende hasta el domingo 17 de agosto.

Gran jornada de fútbol que tiene como animadores a los tres líderes del certamen, Deportes Copiapó, Santiago Wanderers y San Marcos de Arica, los tres con 33 puntos, respectivamente, además de los siempre protagonistas Cobreloa, Deportes Concepción y más. Conoce todos los detalles de esta increíble jornada 21 del ascenso nacional, a continuación en RedGol.

Programación fecha 21 de la Primera B

Viernes, 15 de agosto de 2025

  • 12:30 horas: U. de Concepción vs. San Marcos de Arica en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.
    • Transmite TNT Sports y HBO Max.
  • 15:00 horas: Santiago Morning vs. Deportes Santa Cruz en el estadio Municipal La Pintana.
    • Transmite TNT Sports y HBO Max.
  • 17:30 horas: Deportes Temuco vs. Santiago Wanderers en el Germán Becker de Temuco.
    • Transmite TNT Sports y HBO Max.

Sábado, 16 de agosto de 2025

  • 12:30 horas: Unión San Felipe vs. San Luis en el estadio Municipal San Felipe.
    • Transmite en EXCLUSIVA la app HBO Max.
  • 15:00 horas: Curicó Unido vs. Rangers de Talca en el estadio Municipal de Molina.
    • Transmite TNT Sports y HBO Max.
  • 17:30 horas: Deportes Copiapó vs. Deportes Concepción en el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.
    • Transmite TNT Sports y HBO Max.

Domingo, 17 de agosto de 2025

  • 12:30 horas: Deportes Antofagasta vs. Deportes Recoleta en el Calvo y Bascuñán de Antofagasta.
    • Transmite TNT Sports y HBO Max.
  • 15:00 horas: Magallanes vs. Cobreloa en el estadio Municipal de San Bernardo.
    • Transmite TNT Sports y HBO Max.

Tabla de posiciones de la Liga de Ascenso

