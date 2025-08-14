Este fin de semana se celebra la fecha 21 de la Liga de Ascenso, nueva jornada de la ex Primera B que comienza este viernes 15 y que se extiende hasta el domingo 17 de agosto.

Gran jornada de fútbol que tiene como animadores a los tres líderes del certamen, Deportes Copiapó, Santiago Wanderers y San Marcos de Arica, los tres con 33 puntos, respectivamente, además de los siempre protagonistas Cobreloa, Deportes Concepción y más. Conoce todos los detalles de esta increíble jornada 21 del ascenso nacional, a continuación en RedGol.

Programación fecha 21 de la Primera B

Viernes, 15 de agosto de 2025

12:30 horas: U. de Concepción vs. San Marcos de Arica en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Transmite TNT Sports y HBO Max.

en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. 15:00 horas: Santiago Morning vs. Deportes Santa Cruz en el estadio Municipal La Pintana. Transmite TNT Sports y HBO Max.

en el estadio Municipal La Pintana. 17:30 horas: Deportes Temuco vs. Santiago Wanderers en el Germán Becker de Temuco. Transmite TNT Sports y HBO Max.

en el Germán Becker de Temuco.

Sábado, 16 de agosto de 2025

12:30 horas : Unión San Felipe vs. San Luis en el estadio Municipal San Felipe. Transmite en EXCLUSIVA la app HBO Max.

en el estadio Municipal San Felipe. 15:00 horas : Curicó Unido vs. Rangers de Talca en el estadio Municipal de Molina. Transmite TNT Sports y HBO Max.

en el estadio Municipal de Molina. 17:30 horas : Deportes Copiapó vs. Deportes Concepción en el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. Transmite TNT Sports y HBO Max.

en el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

Domingo, 17 de agosto de 2025

12:30 horas : Deportes Antofagasta vs. Deportes Recoleta en el Calvo y Bascuñán de Antofagasta. Transmite TNT Sports y HBO Max.

en el Calvo y Bascuñán de Antofagasta. 15:00 horas: Magallanes vs. Cobreloa en el estadio Municipal de San Bernardo. Transmite TNT Sports y HBO Max.

en el estadio Municipal de San Bernardo.

Tabla de posiciones de la Liga de Ascenso

