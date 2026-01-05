Universidad de Chile podría sufrir la salida de Matías Sepúlveda, ante el interés de Lanús. Claro que en el Bulla no están dispuestos a bajar el valor de la cláusula de salida del zurdo.

El Romántico Viajero vive el amanecer de una nueva era de la mano de Francisco “Paqui” Meneghini, quien llegó a reemplazar a Gustavo Álvarez. El nuevo DT inició su trabajo en el CDA con el plantel, con quienes tiene la misión de ser campeón en este 2026.

El precio de Matías Sepúlveda en U. de Chile

Uno de los mejores jugadores en el 2025 fue Matías Sepúlveda. Álvarez decidió utilizarlo como lateral izquierdo en reemplazo de Marcelo Morales y cumplió a gran nivel, ganándose incluso la nominación a la selección chilena. Como es natural que suceda, llamó la atención del fútbol extranjero.

Lanús surgió en las últimas horas como el mayor interesado. Los campeones de la Copa Sudamericana 2025, donde eliminaron en una polémica semifinal a Universidad de Chile, mostraron la intención que quedarse con el jugador formado en O’Higgins.

¿El problema? Es que en el Romántico Viajero no tienen la menor intención en desprenderse de un titular fijo. Pese a esto, el Granate insiste en llevárselo, por lo que la U no negociaría con los argentinos y la única opción de que lo puedan comprar, es pagando la cláusula de salida.

¿Cuánto vale la cláusula del Tucu? De acuerdo a lo informado por Radio ADN, el precio de Sepúlveda es de 1 millón de dólares. Universidad de Chile no está dispuesta a bajar este precio, por lo que Lanús tiene que pagar eso para llevárselo.

Matías Sepúlveda ha jugado 75 partidos en U. de Chile, con 8 goles y 10 asistencias. Imagen: Photosport

Por ahora, el Granate estaría dispuesto en poner sobre la mesa 700 mil dólares, cifra que no está ni cerca de dejar contentos a la U. Habrá que esperar cómo sigue la teleserie en los próximos días, pero por ahora están lejos de ponerse de acuerdo.