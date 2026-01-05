Año trascendental para la Universidad de Chile. Si pensamos en 2024 y 2025, la U estuvo muy cerca de la gloria y los hinchas azules ya piensan que es momento de alcanzar el éxito definitivamente.

Esto, debido a que, más allá de la obtención de la Copa Chile en 2024 y de la Supercopa en 2025, la U sigue sin campeonar a nivel local. Es decir, el Romántico Viajero no ha sumado estrellas a su palmarés desde 2017.

Para lograrlo, es tiempo de consolidar un buen plantel en este mercado de fichajes. El problema es que son varios los que parecen partir del CDA. Por ejemplo, Matías Sepúlveda, esencial en la temporada 2025, tiene las maletas hechas.

Habla el Tucu sobre su salida

Dicen que está prácticamente amarrado. Matías Sepúlveda partiría a Lanús, actual campeón de la Copa Sudamericana. Un salto que, sin dudas, será un importante envión en su carrera.

Y habló. El Tucu se refirió a su posible salida de la Universidad de Chile, pero intentó comprometerse. “Eso lo ve mi representante. Siempre he dicho que estoy muy feliz acá y lo demás no sé que va a pasar. Sólo puedo decir que estoy feliz”, señaló Sepúlveda, quien también se refirió al tema del momento, la llegada de Eduardo Vargas.

“Es un placer, un orgullo. Sabemos lo que significa para el club así que contento de entrenar con él”, dijo Matías Sepúlveda, una de las estrellas que está a nada de salir de la Universidad de Chile.

¿Qué le ofrece Lanús a la Universidad de Chile?

La idea de Lanús es comprar el pase y ofrecer un contrato por cuatro años a Matías Sepúlveda. Eso sí, aún falta destrabar el contacto formal con el club, el cual espera encaminarse esta semana.