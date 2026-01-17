Es tendencia:
“Buen viaje amigo”: Pulga de la Peña lamenta la muerte del histórico Guillermo Salatino

El querido ex tenista y entrenador argentino lamentó una triste situación ocurrida en las últimas horas.

Por César Vásquez

Salatino era una reconocida personalidad en Argentina.
Una triste noticia sacudió al tenis argentino. El histórico Guillermo Salatino perdió la vida, algo que generó un profundo pesar en el querido Horacio “Pulga” de la Peña.

Salatino fue un ilustre periodista argentino especializado en tenis, siendo una voz muy reconocible de este deporte al otro lado de la Cordillera de los Andes y en Latinoamérica. Durante años transmitió torneos y animó programas dedicados a la raqueta.

La despedida de Pulga de la Peña

Guillermo Salatino tenía 80 años y debía someterse a una intervención en la cadera. Mientras esperaba por esta operación, falleció debido a paro cardiaco. El periodista cubrió cerca de 150 Grand Slam durante su carrera en los medios de comunicación, por lo que la Asociación Argentina de Tenis le dijo adiós.

“Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo“, escribieron en redes sociales.

Fecha y hora del debut de Alejandro Tabilo y Cristian Garin en Australian Open

Fecha y hora del debut de Alejandro Tabilo y Cristian Garin en Australian Open

Quien no quedó ajeno a la muerte del querido “Salata”, fue Horacio de la Peña. El Pulga, como buen tenista argentino, compartió y formó una linda relación de amistad con el periodista. Por eso, decidió dedicarle un mensaje a través de su cuenta en Instagram.

“Ayer cuando hablamos no te recordé cuánto te quería, por suerte lo hice varias veces. Buen viaje amigo, gracias por bancarme siempre”, señaló el Pulga, junto con el pantallazo de la última conversación que tuvo con Salatino vía Whats Apps.

El fallecimiento de Guillermo Salatino deja un enorme vacío en las comunicaciones y el tenis argentino. Pulga de la Peña le dice adiós a un amigo que lo acompañó en su carrera y también en su vida.

