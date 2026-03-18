Colo Colo es el absoluto y sorprendente líder de la Liga de Primera, instancia que mantuvo luego del trabajado triunfo del pasado lunes por 2-0 ante Huachipato en el estadio Monumental.

Los albos, al igual que el resto de los equipos de la categoría de honor del fútbol chileno, se concentra en la naciente Copa de la Liga, donde debutará este sábado ante Coquimbo Unido.

En Macul reina la tranquilidad, sin embargo, en Blanco y Negro siempre están pensando en fichajes y uno de los puesto que quedó sin reforzar fue el de arquero, y justamente este miércoles se supieron novedades sobre un gran deseo de Colo Colo.

ver también Voces fuertes de Colo Colo destrozan la pizarra de Ortiz: “No entienden nada los…”

Matías Dituro renovará en Elche y se aleja del fútbol chileno

Uno de los porteros que hace rato tiene en la mira Colo Colo para que le compita a Fernando de Paul es Matías Dituro, quien además cuenta con la nacionalidad chilena, por lo que no ocupa cupo de extranjero.

El experimentado ex arquero de Universidad Católica retomó la titularidad en el Elche de Lucas Cepeda, y pese al mal momento del club español que lucha por el descenso, el dueño del elenco ilicitano, Christian Bragarnik, anunció que le renovarán el contrato el golero.

Matías Dituro no se mueve de Elche. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El empresario reconoció que hubo interés del Cacique por el golero: “sí, estuvieron interesados, pero no solo Colo Colo“, dijo el argentino en conferencia de prensa.

“Matías es un chico que en Sudamérica, en la mayoría de sus equipos, ha rendido y siempre ha sido buscado. Pero hemos llegado ya a un acuerdo verbal y estamos contentos de que seguramente en estos días se firme y pueda continuar con nosotros“, cerró Bragarnik sobre Dituro.

Colo Colo si quiere un portero que le compita a Fernando de Paul en el segundo semestre tendrá que buscar otra alternativa, ya que Matías Dituro no se mueve de Elche.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Matías Dituro no llegará a Colo Colo tras alcanzar un acuerdo de renovación con Elche.

no llegará a tras alcanzar un acuerdo de renovación con Elche. El empresario Christian Bragarnik confirmó que el club chileno estuvo interesado en el portero.

confirmó que el club chileno estuvo interesado en el portero. El arquero Fernando de Paul se mantiene como el titular del equipo líder de la liga.