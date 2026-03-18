Javier Correa está atravesando un complejo presente en Colo Colo. El delantero argentino de manera casi definitiva ya perdió el puesto como centrodelantero titular en la lucha con Maximiliano Romero y, para más remate, se lesionó en las últimas horas.

Lamentablemente el atacante se desgarró el isquiotibial de la pierna izquierda, misma zona donde hace unas semanas sufrió una contractura que lo dejó al margen del partido ante O’Higgins por la fecha 4 del torneo.

Con este panorama son pocos los confían de verdad en un renacer de Correa luego de un inicio de año tan complicado. Sin embargo, hay una leyenda del Cacique que sigue confiando en que el trasandino puede ser un aporte en este Colo Colo: Esteban Paredes.

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Paredes confía en el renacer de Correa en Colo Colo

En entrevista con Mega el ídolo del Popular dejó en claro que todavía creen en que Correa puede marcar diferencias en el equipo de Fernando Ortiz.

El atacante aseguró que “me gusta mucho Javier Correa. El año pasado hizo bastantes goles. Ha tenido lesiones, pero no me cabe duda que de acá a que se mejore va a comenzar a hacer goles para Colo Colo”.

Javier Correa apenas ha convertido un gol en este 2026 con Colo Colo. | Foto: Photosport.

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En ese sentido, también comentó lo que ha sido el equipo de Ortiz en estos primeros meses del 2026, afirmando que “a veces juega bien y otra veces juega mal, pero es el puntero del campeonato”.

Cabe recordar que Correa en este 2026 apenas lleva un gol convertido en cinco apariciones con el Cacique. Sumando su poco más de año y medio en el club suma 23 anotaciones (más cuatro asistencias) en 56 compromisos.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Ahora el Cacique verá acción en la Copa de la Liga 2026, certamen en que debutarán ante Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis