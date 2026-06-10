Desde el sur del país, un querido y popular ex mundialista cuenta cómo genera dinero extra con el boom de las láminas.

La locura por el álbum del Mundial 2026 no se detiene en Chile y menos en el sur de nuestro país. Es ahí donde figura Carlos Espinoza, recordado portero que jugó la Copa del Mundo Sub 20 en 2005.

Conocido como Shrek en el fútbol chileno y apodado “Chila” entre sus cercanos, el portero que también vende ceviches se ha ganado sus lucas aprovechando el boom mundialero. El hombre de Puerto Montt lleva sobres del álbum a domicilio.

“Siempre aprovecho la oportunidad de hacer negocios, el otro día le fui a comprar sobres a mi hijo, habían filas y filas para comprar. Ahí dije: ‘Ya, voy a comprar para venderlos'”, parte contando a RedGol.

Shrek en modo Mundial 2026 y su escuela de porteros

Carlos Espinoza es un luchador por excelencia. Entre el delivery de sobres del álbum del Mundial, Cevichila y su escuela de porteros, el ex meta mundialista con Chile relata su presente en el sur, esta vez con la locura mundialera por las láminas.

Así promociona su nueva aventura el Chila.

“Publiqué los sobres que tenía y mucha gente empezó a preguntarme, ‘profe, ¿tiene sobres?, ¿a cuánto los tiene?’ Entonces le subí dos gambas más a un sobre y se los voy a dejar donde estén”, explica.

Para el recordado Shrek, todo partió como un fanático más para ayudar a su hijo, pero “reparto igual y ahí empecé. Ahora he ido comprando de a poco y vendiendo, de hecho ahora voy a comprar más, es para aprovechar el boom del negocio y generar lucas”.

El antes y el después del querido portero.

“Como mi hijo junta el álbum, las lucas que genero son para comprarle sobres a él también, hasta el boom del Mundial, jajajá. Vamos a cachar hasta dónde se va a dar”, dice el querido Chila.

Pero no se queda ahí. Espinoza también traspasa sus vivencias en la cancha formando nuevos arqueros en su escuela. Ahí dice que “voy a organizar una clínica de porteros en el estadio, con tres exponentes de nivel profesional”. Siempre ligado al fútbol, el ex mundialista sigue haciendo noticia en el sur de Chile.