El brasileño Wilton Sampaio debió explicar la expulsión de un jugador, pero tuvo problemas con el idioma.

México comenzó derrotando a Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026. Este partido dejó muchas situaciones para el análisis y una de ellas fue el manejo de inglés del árbitro Wilton Sampaio.

El Tricolor no tuvo mayores problemas para vencer por 2-0 a los Bafana Bafana. El Estadio Azteca vivió una verdadera fiesta con la apertura de la cita planetaria. De hecho, a los dos segundos de partido los seguidores locales ya estaban haciendo “oles” en la Ciudad de México.

El inglés complica en el Mundial 2026

Sudáfrica sufrió de sobremanera con las tarjetas rojas en el inicio de la Copa del Mundo. Los africanos terminaron con 9 jugadores en el debut, aunque México también vivió la expulsión de un futbolista.

Wilton Sampaio fue el árbitro de la apertura de la cita planetaria. En una de las tarjetas rojas mostradas a los Bafana Bafana, debió utilizar el apoyo del Var. Tras revisar la pantalla a un costado de la cancha, tuvo que explicar su decisión con el micrófono. Ahí llegaron los problemas.

ver también ¿Fútbol o NBA? El radical cambio en el Mundial 2026 que generó molestia entre los fanáticos

El juez brasileño se notó algo nervioso a la hora de argumentar en inglés la expulsión de Themba Swane e incluso, hubo un momento en el cual se quedó en blanco, como buscando en un diccionario imaginario. El video de la situación rápidamente se ha viralizado.

Sampaio como que balbuceó un poco, ante la sorpresa de un jugador sudafricano que escuchaba atento su resolución. Durante el Mundial de Clubes del 2025 ya se había vivido situaciones de este tipo, por lo que el nivel de inglés de los árbitros vuelve a quedar en tela de juicio.

Tweet placeholder

México ganó por 2-0 gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El inglés de Wilton Sampaio queda para la anécdota y de seguro con el correr de los partidos se irá soltando, al igual que muchos de sus colegas que no manejan del todo este idioma.