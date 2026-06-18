Europeos y africanos abren la segunda fecha del mundial con un duelo decisivo para sus aspiraciones.

Este jueves comienza con todo la segunda fecha del Mundial 2026, con el duelo entre República Checa y Sudáfrica por el Grupo A, donde ambas selecciones están obligadas a sumar tras caer en sus respectivos estrenos.

Los europeos fueron derrotados por Corea del Sur, mientras que los africanos no pudieron ante México en la primera jornada. Duelo decisivo para mantener vivas las opciones de clasificación, en una zona que comparten con México y Corea del Sur.

Chequia cayó por 2-1 ante Corea del Sur en la primera fecha del Mundial – Getty

¿Dónde ver EN VIVO República Checa vs. Sudáfrica?

República Checa se enfrenta a Sudáfrica este jueves 18 de junio, desde las 12:00 hrs de Chile , en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por el grupo A de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

ver también Mundial 2026: revisa el calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo A del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

México

Corea del Sur

República Checa

Sudáfrica

Encuesta¿Quién ganará el partido por el Grupo A del Mundial 2026? ¿Quién ganará el partido por el Grupo A del Mundial 2026? Ya votaron 0 personas

En resumen…