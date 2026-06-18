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Mundial 2026

República Checa vs. Sudáfrica: Horario y qué canal transmite EN VIVO, por TV y ONLINE el Mundial 2026

Europeos y africanos abren la segunda fecha del mundial con un duelo decisivo para sus aspiraciones.

Por Franccesca Arnechino

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República Checa y Sudáfrica se enfrentan en el primer partido por la segunda fecha del Mundial 2026.
© GeminiRepública Checa y Sudáfrica se enfrentan en el primer partido por la segunda fecha del Mundial 2026.

Este jueves comienza con todo la segunda fecha del Mundial 2026, con el duelo entre República Checa y Sudáfrica por el Grupo A, donde ambas selecciones están obligadas a sumar tras caer en sus respectivos estrenos.

Los europeos fueron derrotados por Corea del Sur, mientras que los africanos no pudieron ante México en la primera jornada. Duelo decisivo para mantener vivas las opciones de clasificación, en una zona que comparten con México y Corea del Sur.

Chequia cayó por 2-1 ante Corea del Sur en la primera fecha del Mundial – Getty

Chequia cayó por 2-1 ante Corea del Sur en la primera fecha del Mundial – Getty

¿Dónde ver EN VIVO República Checa vs. Sudáfrica?

República Checa se enfrenta a Sudáfrica este jueves 18 de junio, desde las 12:00 hrs de Chile, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por el grupo A de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Grupo A del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • México
  • Corea del Sur
  • República Checa
  • Sudáfrica

Encuesta

¿Quién ganará el partido por el Grupo A del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Chequia vs. Sudáfrica jugarán por el Grupo A este jueves 18 de junio.
  • El partido comenzará a las 12:00 horas de Chile.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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