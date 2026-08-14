Los ojos de Argentina y también de los cruzados estarán sobre el duelo de archirrivales trasandinos. En Chile hay transmisión exclusiva.

Alerta de Clásico y partidazo del fútbol argentino este fin de semana. Es que Estudiantes de La Plata no descansa esta fecha y recibirá a Gimnasia en una nueva versión del famoso derby entre ambos.

U Católica tendrá especial atención en este partido, considerando que el próximo martes enfrentan al Pincharrata en el Claro Arena. Ese duelo será por la vuelta de octavos de final de Copa Libertadores.

Los cruzados postergaron su partido con Coquimbo Unido este fin de semana, ya que los piratas también juegan ante Platense la Copa. Por eso llegarán más descansados que Estudiantes, quien tiene un duro rival por delante en Argentina.

¿Dónde ver Estudiantes de La Plata vs Gimnasia en vivo?

El partido entre Estudiantes de La Plata y Gimnasia se jugará este sábado 15 de agosto, a las 15.45 horas de Chile. Según información oficial del canal, será transmitido por ESPN Premium, además de Disney+ en streaming.

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“El clásico es lo único que tenemos en la cabeza. Nosotros vamos a ir a ganar el clásico y después a ir por la clasificación. Los dos objetivos son claros, pero ahora me voy a poner a pensar solamente en este partido”, dijo Alexander Medina, DT del Pincharrata.

Tras el partido en La Plata, el equipo viajará rápidamente hasta Chile para enfrentar a U Católica, por Copa Libertadores. Ese partido será el martes, a las 20.30 horas en el Claro Arena.