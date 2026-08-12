Tras confirmarse la baja del "Toro" para la revancha ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena, apostarán por la pronta vuelta del atacante, pese a que se presumía un regreso para septiembre.

La situación es límite en Universidad Católica de cara a la revancha por octavos de final en Copa Libertadores dentro de una semana ante Estudiantes de La Plata, especialmente tras la suspensión de Fernando Zampedri por acumulación de tarjetas amarillas.

Una ausencia relevante para sus pretensiones internacionales y que obligará al cuerpo técnico de Daniel Garnero a tomar medidas extremas, a tal punto que están dispuestos a apurar el regreso a las canchas de una de sus figuras, Clemente Montes.

Según revela el diario La Tercera, en Católica se ilusionan en contar con el extremo para la vuelta del martes 18 de agosto en el Claro Arena. “La apuesta del club es completar esta semana su recuperación“, indican en referencia a la operación que tuvo en su pie izquierdo.

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Sin Zampedri: Católica aprieta el acelerador con Montes

“El extremo ya entrena normal hace varios días, incluso, la idea era que fuera parte del equipo que este martes empató en La Plata, pero no alcanzó”, indican desde el club al matutino y añaden que “ahora está casi listo, debería volver para la revancha“.

En cuanto a quién podría tomar el lugar de Zampedri en Católica si no llega a estar Montes, quien lidera las preferencias es su compatriota Justo Giani, quien incluso se “ofreció” para ocupar el puesto luego del encuentro de ida por Libertadores.

La otra alternativa es, quizás, la más arriesgada pues el nombre que aparece es el del juvenil Amaro Pérez de apenas 16 años y sin experiencia en el torneo continental. Una opción intermedia es la de Diego Corral quien ocuparía el lugar que habitualmente usa Montes.

¿Cuándo se juega la revancha?

El duelo de vuelta por octavos de final en Copa Libertadores entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se disputará el martes 18 de agosto desde las 20:30 horas en San Carlos de Apoquindo.

En síntesis