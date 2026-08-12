La prensa trasandina no ocultó su molestia por el punto que rescataron los cruzados en su visita a La Plata. Sostienen que fue mejor el cuadro local.

Con una importante cuota de suerte, Universidad Católica rescató un valioso empate en su visita a Estudiantes de La Plata en el duelo de ida por octavos de final en Copa Libertadores. Un marcador que provocó el lamento de los medios deportivos en Argentina.

De forma transversal, las principales publicaciones al otro lado de la Cordillera afirmaban que el cuadro pincharrata fue “muy superior” al conjunto chileno y recalcan que en la única acción ofensiva del encuentro, Fernando Zampedri los vacunó.

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Lamento en Argentina tras empate de Católica

Uno de los medios que siempre carga contra nuestros equipos es TyC Sports, que en su sitio web se limitó a mencionar que “Estudiantes no le sacó provecho a la localía, empató con U. Católica y definirá la clasificación en Chile”. Muy sobrio para ser ellos.

Otro portal de Argentina que se acuerda con sorna de los chilenos es el diario deportivo Olé, que en su análisis afirmó que el local “pinchó y no cortó, fue más pero la Católica se lo empató en la única que tuvo”, y sostienen que al cuadro platense “se le escapó un partido increíble, de esos que son difíciles de olvidarse”.

Más sobrio fue La Nación, quien centró su comentario en el irregular momento que atraviesa Estudiantes y apunta que “un triunfo que alimentaba el espíritu y anulaba la intranquilidad que enseñaron las derrotas en el comienzo del torneo Clausura, pero en la figura del goleador Fernando Zampedri los Cruzados descubrieron la única razón para empatar“.

Finalmente, el sitio Doble Amarilla informa que el cuadro de Argentina “no tuvo una buena noche, con pocas jugadas de gol en su mayoría desaprovechadas”, y que el empate “no le deja buen sabor al ‘Pincha'”, junto con recalcar que irán a la “altura” del Claro Arena, “a 961 metros sobre el nivel del mar“.

En síntesis

La prensa argentina lamentó el afortunado empate de U. Católica en su visita a Estudiantes .

en su visita a . Los medios destacaron la superioridad local, pero el gol de Zampedri frustró el triunfo pincharrata.

frustró el triunfo pincharrata. La llave de octavos se definirá en Chile, donde los cruzados aprovecharán su cuestionada “altura”.

¿Cuándo es la revancha?

El duelo de vuelta por octavos de final en Copa Libertadores entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se disputará el martes 18 de agosto desde las 20:30 horas en San Carlos de Apoquindo.