El entrenador uruguayo, quien en su época de jugador pasó por el fútbol chileno, dejó una frase que llena de ilusión a los pupilos de Garnero y toda la hinchada de la Franja. La revancha, por el momento, pasa a segundo plano.

El entrenador de Estudiantes de La Plata sabe perfectamente que antes de pensar en la revancha frente a Universidad Católica hay que superar un clásico muy importante para los hinchas y todos en la institución. Por esas cosas del fútbol, el cuadro Pincharrata debe afrontar el duelo ante su acérrimo rival, pactado para el sábado 15 de agosto a las 15:45 horas.

Y esa será la antesala a la visita del elenco argentino al Claro Arena para definir la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores. Para Alexander Medina, Gimnasia y Esgrima de La Plata es la única motivación. Algo que quizá puede darles más esperanzas a los Cruzados, que descansarán este fin de semana.

“Vamos a ir ganar el clásico y después, ir por la clasificación. Los dos objetivos son claros, pero ahora me pondré a pensar en el clásico. No hay otro objetivo en mi cabeza: el clásico es el partido más importante de todos”, afirmó el Cacique Medina, quien en su época de delantero vistió la camiseta de Unión Española.

Alexander Medina junto al colombiano Edwuin Cetré, quien fue reserva ante Católica. (Ignacio Amiconi/Fotobaires/Photosport).

Medina añadió que “en esa postura estoy y eso les vamos a decir a los muchachos a partir de ahora: el clásico es lo único que tenemos en la cabeza”. El fixture puede darle a la UC un rival exigido al máximo para derrotar al Lobo platense. Más allá de la tragedia que significa la suspensión de Fernando Zampedri.

Así celebró el Toro Zampedri el gol que rescató a la Católica en La Plata. (Ignacio Amiconi/Fotobaires/Photosport).

Más allá del empate, al estratego charrúa le gustaron varios pasajes de lo mostrado por su equipo. “Hicimos muchísimas cosas como para ganar el partido, pero esto es fútbol. Hubo una cierta tranquilidad por lo hecho en el campo, no le podemos reprochar actitud al equipo”, apuntó el Cacique.

ver también Aplausos y preocupación en Católica por Zampedri: “Qué vamos a hacer sin él en ofensiva”

Medina enfoca a Estudiantes para el clásico y saca varias cuentas alegres vs Católica

Alexander Medina insistió hasta el cansancio que el clásico ante Gimnasia y Esgrima de La Plata es lo que más importa en Estudiantes ahora, aunque dejó su libreta de notas llena de conclusiones positivas por lo mostrado ante Universidad Católica.

Tweet placeholder

“Ganamos la gran mayoría de los duelos, las pelotas divididas, jugamos en campo rival gran parte del partido. A veces se te da, otras no. Hoy empatamos, pero el equipo me gustó y me representó”, manifestó el entrenador uruguayo que también dirigió a Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield en Argentina.

Cómo olvidar la chance clarísima de gol que desperdició Fabricio Pérez en el minuto cinco del segundo tiempo. Recibió un centro de Joaquín Tobio Burgos que no pudo empalmar ante un arco de la UC prácticamente desguarnecido. Fue el golpe letal que Estudiantes no supo dar. Y se encontró con el Toro Zampedri. A esta altura, un Torazo.

Tweet placeholder

Recuerda que el partido entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se podrá ver en vivo a través de Disney+.

ver también Zampedri repasa su valioso gol con U Católica en la Copa: “Ya había visto adelantado al arquero, sabía…”

Revisa el compacto del empate entre Estudiantes y Universidad Católica

¿Cuándo juegan la revancha entre la UC y los Pincharratas?

El duelo de vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores tiene fecha: se disputará el martes 18 de agosto a contar de las 20:30 horas en el hermosísimo Claro Arena.

Así va Estudiantes de La Plata en la tabla de posiciones del Clausura de la Liga Profesional de Argentina

Estudiantes de La Plata tiene 3 puntos al cabo de cuatro partidos jugados en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Está en la parte baja de la tabla de posiciones.