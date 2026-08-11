El presidente del Calamar, Gastón Arcieri, conversó con RedGol sobre varios temas en torno a la serie de los octavos de final ante el cuadro Pirata. "Nos sentimos subestimados en la fase de grupos", aseguró el directivo, quien asegura que no caerán en ese mismo error con los aurinegros.

Platense cuenta las horas para un partido icónico que por esas cosas que tiene el fútbol lo emparejó ante Coquimbo Unido en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El Calamar sorprendió a varios al meterse entre los 16 mejores equipos del torneo de clubes más deseado de América.

Tanto por los rivales que enfrentó, Corinthians de Brasil, Peñarol de Uruguay e Independiente Santa Fe de Colombia. Este miércoles 12 de agosto, el Calamar será local ante el actual campeón del fútbol chileno. “Estamos muy contentos e ilusionados”, le contó a RedGol Gastón Arcieri, presidente del cuadro argentino.

“Para nosotros es algo histórico, es la primera participación en competencias internacionales. Haber llegado a octavos de final es muy bueno, pero queremos seguir por más para afrontar este desafío”, añadió el mandamás de uno de los últimos campeones que tuvo la máxima categoría del vecino país.

Gastón Arcieri en el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con toda sinceridad, ¿qué pensamiento tuvo cuando tocó Coquimbo en el sorteo?

Calculo que el mismo que habrá sentido Coquimbo cuando vio que tocó Platense. En nombre quizá seamos los menos favoritos, por decirlo de alguna manera. Obviamente hay otros clubes que tienen una historia más rica y de más participaciones en la Copa. Pero todo al que le gusta el fútbol sabe muy bien que eso se termina dentro de la cancha. Que todos los rivales son difíciles. Coquimbo y Platense no tienen el nombre de Corinthians o Flamengo, pero estoy seguro de que será una llave muy pareja y complicada.

Coquimbo Unido ganó su grupo, donde jugó contra Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Universitario de Perú. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Al igual que Platense, Coquimbo Unido ganó hace poco su primer título. ¿Eso le significa algo?

Vemos que tienen buenos resultados y les fue muy bien. En ese sentido no hay que subestimar a nadie. A Platense le pasó un poco, sentí que nos subestimaron en la zona de grupos. Pensaron que íbamos a ser últimos. No conozco tanto a la gente de Coquimbo, pero no vamos a cometer ese error. Si están acá es por mérito propio, vamos a jugar con nuestras armas y de la mejor manera. Trataremos de ganar, pero en un marco de lealtad. No de amistad porque no nos conocemos, pero sabemos que es un partido de fútbol que queremos ganar y termina ahí.

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Platense adelanta un buen recibimiento a la hinchada de Coquimbo Unido: “Los estamos esperando”

En la directiva de Platense se pusieron en contacto con sus pares de Coquimbo Unido para definir ciertos detalles, tanto del duelo de ida como la revancha en los octavos de final de la Copa Libertadores. El presidente del Calamar anticipó parte de la recepción a los fanáticos de los Piratas.

“Nosotros solemos recibir muy bien a la gente visitante. No tenemos un protocolo adicional por ser Coquimbo. Lo que sí, estuvimos comunicados mucho con nuestros pares de allá. Charlamos bastante, los estamos esperando. Creo que saldrá todo de la mejor manera, no habrá ningún problema”, aseguró Gastón Arcieri.

Los hinchas que vayan a Argentina serán bien recibidos por el Calamar, según le contó a RedGol el presidente. Se esperan más de 1.500 fanáticos aurinegros. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Añadió más a eso. “Nos caracterizamos por recibir muy bien a la gente que viene acá a Vicente López. Y esta no será la excepción”, manifestó el timonel, quien asumió su cargo en diciembre de 2025. Arcieri sabe que el plantel llega revitalizado tras vencer por 1-0 a Independiente en condición de visitante con un gol del ex Deportes Iquique Guido Mainero.

¿Cómo les vino esa victoria ante uno de los grandes de allá?

Tenemos un gran plantel, lo venimos demostrando tanto en la Copa con las victorias en Uruguay vs Peñarol y con Corinthians en Brasil. También en Copa Argentina y en algunos encuentros del torneo local, donde se nos complicó un poco. La triple competencia no es fácil y no teníamos experiencia en eso. Al plantel lo veo muy bien y confiado, lamentablemente por el bajón en el torneo local tuvimos que hacer un cambio de DT. Eso siempre trae nuevos aires, refresca un poco y por suerte arrancamos con el pie derecho.

Platense celebró así el gol de Franco Zapiola ante Corinthians. (Alexandre Schneider/Getty Images).

¿En qué siente que se reflejó la inexeperiencia de tener tres trofeos?

En la conformación del plantel sí. De hecho hicimos una inversión adicional a la que teníamos contemplada por la triple competencia. No estamos acostumbramos a hacerla como equipo mediano de Argentina que tiene sus recaudos financieros y trata de ser muy prolijo en eso. No salimos nunca de una línea. La dificultad más grande fue a nivel organizativo y no tener tanto recurso logístico, tener que recibir planteles con un formato Conmebol, que es muy exigente y no lo conocíamos. Adaptarse a eso fue muy complicado.

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¿Cuándo juegan Platense vs Coquimbo Unido por los octavos de final en la Copa Libertadores?

La ida de la llave entre Platense y Coquimbo Unido por la ronda de 16 mejores clubes en la Copa Libertadores se jugará el miércoles 12 de agosto a las 18 horas en el estadio Vicente López, mientras que la revancha está pactada para el miércoles 19 del mismo mes a las 18 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Recuerda que el partido entre Platense y Coquimbo Unido se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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