El ex presidente de U de Chile nuevamente fue encarado por hinchas azules que lo esperaban a la salida de Tribunales.

Michael Clark vive jornadas decisivas en la investigación del caso Sartor en una nueva jornada de formalización, donde nuevamente fue funado por un grupo de hinchas de Universidad de Chile.

Tal como pasó hace algunos días, un grupo de barristas lo aguardó a la salida de los Tribunales, donde le cantaron, gritaron y le lanzaron billetes que tienen impresa su cara.

Otra jornada más de intenso momento para el ex presidente de Azul Azul, quien intenta resolver la arista de cómo se compraron las acciones para quedar al mando de U de Chile.

Michael Clark ha dispuesto de seguridad para su salida de Tribunales. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

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Michael Clark recibió billetes con su cara

Fue el medio Rincón del Bulla quienes compartieron la imagen del fotógrafo Sebastián Ñanco, de la polémica salida de Michael Clark de los Tribunales de Justicia.

El ex presidente de Azul Azul salía acompañado de su hermana, que es una de las abogadas que lo defienden en el caso Sartor, cuando fueron interrumpidos por los barristas.

Esta vez si había presencia policial y privada, que resguarda a Michael Clark, para que la protesta no pase a mayores y quede como una muestra de descontento de los hinchas azules.

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