Caso Sartor: Revelan los cuatro fichajes entre Huachipato y la U que son investigados

En medio de la investigación que afronta Azul Azul, se indicó que hay traspasos que tuvieron precios inflados.

Universidad de Chile enfrenta un momento complejo en medio de la investigación del Caso Sartor. Esto apunta directamente a Azul Azul y hasta significó los hallanamientos en el CDA.

Este martes, Canal 13 realizó un nuevo reportaje donde se enfocó en la compra que realizó el abogado José Ramón Correa. Ahora el foco está en cómo consiguió los US$ 7,5 millones para comprar el 21% de las acciones de la concesionaria azul.

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“Me he dado cuenta que en la U hay persecución, y eso muchas veces lo hemos vivido”, enfatizó el director y vicepresidente. Por lo que prometió aclarar todos los malentendidos que se han filtrado en las últimas jornadas.

Los cuatro fichajes entre Huachipato y la U que son investigados

El tema es que en medio del reportaje emitido en T13 se indicó que también hay cuatro fichajes investigados por el Caso Sartor. Lo que implica transferencias realizadas desde Huachipato a Universidad de Chile.

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Entre los investigados son Ignacio Tapia (2022), Israel Poblete (2022), Jimmy Martínez (2019) y Gabriel Castellón (2024).

Israel Poblete también es investigado por su llegada a la U desde Huachipato en 2022.

El primer apuntado fue el defensa central ya que Azul Azul compró el 50% de su pase por 900 mil dólares en 2022. Un año antes, el 100% de su carta fue ofrecida por solo 400 mil dólares.

“Era raro. Nos llamó mucho la atención que fueran jugadores casi por el doble cuando ese año Huachipato casi había descendido”, agregó Juan Pablo Pavez, ex director de Azul Azul.

Tras ello también se profundizó en la llegada de Castellón. Que se realizó en 2024 por un millón 100 mil dólares, pero públicamente se detalló que solo fueron US$412 mil.