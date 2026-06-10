Un reportaje de Canal 13 entregó nuevos antecedentes, como el momento clave para el ex presidente de la U que deberá responder.

La investigación del caso Sartor, que tiene en la mira al ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, tendrá una jornada clave en el proceso, que también puede revelar sobre los verdaderos dueños de Universidad de Chile.

Así al menos lo dejó en claro un reportaje de Canal 13, llamado “¿De quién es la U?: Trama oculta de millones y poder”, donde entregaron nuevos antecedentes del bullado caso.

“Se investiga maniobras irregulares por el grupo Sartor, como la compra de acciones en Azul Azul por el fondo Tactical Sports”, explicaron por la función del Ministerio Público.

Algo que tendrá un momento clave la próxima semana, cuando el propio Clark tenga que dar su versión ante la fiscalía, además de aclarar varios puntos de la U, incluso la compra de pases de jugadores a Huachipato.

Michael Clark tiene que responder ante la fiscalía.

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Los pases de jugadores que pasaron de Huachipato a la U en la mira

El reportaje de Canal 13 especificó los puntos que investigan y que han salpicado a la U, desde la compra de acciones de Michael Clark, hasta el movimiento de José Ramón Correa, que implica, además, al ex dueño de Ñublense y Huachipato.

“Clark fue citado a declarar en calidad de imputado la próxima semana ante fiscalía donde deberá responder las sospechas de la compra de Azul Azul y de donde sacó el dinero”, explican.

Pero no es todo, porque aseguran que “todo está en la mira, la compra de jugadores también son objetivo de investigación”.

En ese sentido, apuntan la compra que realizó la U en los pases de jugadores como Ignacio Tapia, Jimmy Martínez, Israel Poblete, además del portero Gabriel Castellón, que subieron de precio justo cuando se negociaba entre Azul Azul y Huachipato.

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Mira el reportaje de Canal 13 que salpica a U de Chile: