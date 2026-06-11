La FIFA ha implementado una serie de modificaciones para este torneo, lo cual no agrada mucho a los hinchas.

México y Sudáfrica abrieron la Copa del Mundo 2026 con una verdadera fiesta en el Estadio Azteca. Claro que no todo es alegría, debido a una polémica variación que ya genera molestia.

El Tricolor se impuso por 2-0 ante los Bafana Bafana en el duelo inaugural. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron para los dirigidos por Javier Aguirre, con lo cuan comienzan con el pie derecho en el grupo A, el cual comparten con República Checa y Corea del Sur.

El cambio que no agrada en el Mundial 2026

Es normal que cada Copa del Mundo signifique un periodo de cambio. Ya sea desde lo tecnológico, hasta lo táctico. Esta competición marca un antes y un después en todo lo que rodea al fútbol. Claro que hay una modificación que nadie termina de aceptar.

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Resulta que ya en el último tiempo se venía implementando una pausa de hidratación en las competiciones de la Conmebol. En la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores se daban 90 segundos para tomar agua y repasar instrucciones con los entrenadores. En la final de la Champions League entre PSG y Arsenal también lo hubo.

Sin embargo, la FIFA lo llevó de forma mucho más radical. En la Copa del Mundo la pausa de hidratación es de tres minutos. Por si fuera poco, lo que más genera indignación, es que durante esta pausa hay ¡comerciales! Sí, tal cual sucede en la NBA o NFL, entre otras.

Esta situación generó mucha molestia entre los fanáticos, quienes acusan al ente rector del fútbol de estar matando a este deporte. La pausa le quita ritmo al juego y además, al parecer tiene más un fin comercial de meter publicidad que darle descanso a los jugadores.

Shakira dijo presente en la apertura de la Copa del Mundo. Imagen: Getty

Mientras en el minuto de hidratación de la Conmebol se podían escuchar las instrucciones de los entrenadores, en el Mundial todo esto se corta para ver comerciales en medio de un partido. Algo impensado hace algún tiempo atrás. El torneo más lindo del fútbol se moldea al mercado estadounidense.