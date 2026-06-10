El vicepresidente de Azul Azul se defendió en reportaje que apunta los nexos con ex dueños de Huachipato y Ñublense.

Universidad de Chile se ha visto salpicada por la investigación del caso Sartor, donde en las últimas semanas se ha profundizado que tiene en la mira la compra de un porcentaje del abogado y actual vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa.

En ese sentido, se apunta la adquisición de una parte de Azul Azul del actual vicepresidente, financiado, según el Ministerio Público, con empresas asociadas al ex dueño de Ñublense, Patrick Kiblisky.

Por lo mismo, Correa rompió el silencio en un reportaje de Canal 13, donde defendió el proceso de compra, además entregó su versión apuntando que hay una “persecución contra la U”.

José Ramón Correa se comprometió a hablar en el CDA. Foto: U de Chile.

ver también Fiscalía cita a declarar a Michael Clark como imputado en caso Sartor: “Deberá contar la verdad”

Abogado de la U asegura que han cumplido sus obligaciones

Un nuevo reportaje entregó antecedentes de la investigación que está sobre actuales dirigentes de Universidad de Chile, como José Ramón Correa y la compra de sus acciones, donde se apunta por su relación con el ex dueño de Ñublense.

“No veo cómo pueden construir la tesis de que un acreedor, en definitiva, pueda dar instrucciones a un deudor que cumple con sus obligaciones”, explicó en un comienzo Correa.

En ese sentido, asegura que ha cumplido con con la rigurosidad en la compra de acciones, pero que también ha colaborado: “La información la entregué yo voluntariamente el 4 de marzo de 2026, cuando producto de la compra de las acciones que hizo Romántico Viajero a la familia Schapira, la CMF me citó y esa información fue entregada voluntariamente“.

Más allá de eso, el vicepresidente golpea la mesa y asegura que “me he dado cuenta que en la U hay persecución, y eso muchas vece lo hemos vivido”.

“Respeto a la U, soy director y vicepresidente del club, tengo acciones, pero cuando se resuelva lo judicial voy hablar desde el CDA, que es el lugar que corresponde que hablemos de la U, que desenfocan todo lo del deporte”, finalizó.

Revisa el reportaje de Canal 13: