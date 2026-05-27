En medio de la investigación por los nexos con Huachipato y Ñublense, el vicepresidente lideró discurso del aniversario en Azul Azul.

Una cuestionada semana ha tenido el vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa, luego de que la fiscalía presentó antecedentes por la forma en que compró el 21% de las acciones de la concesionaria que lidera Universidad de Chile.

En ese sentido, según reveló Ciper, pidió un préstamo a un fondo administrado por el expropietario de Ñublense, Patricio Kiblisky, y también a socios relacionados con el exadministrador de Huachipato, Victoriano Cerda.

En medio de ese contexto, el directivo lideró el asado de celebración de los 99 años de la U, donde incluso en un video se le ve liderando un discurso ante todos los invitados.

El plantel de U de Chile participó de un asado por los 99 años.

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La celebración de los 99 años de la U

Universidad de Chile cumplió los 99 años en la jornada del domingo, en un fin de semana donde no hubo fútbol, tras suspender su compromiso ante O’Higgins por la Liga de Primera 2026.

Por lo mismo, tuvieron que correr cualquier tipo de festejos, los que se realizaron en la jornada del martes en el Centro Deportivo Azul, con imágenes que llamaron la atención.

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“Hoy con nuestros planteles femenino y masculino, y en compañía de los funcionarios del CDA, celebramos los 99 años de la U; ¡Todos juntos rumbo a los 100 años de nuestra institución!”, destacaron en sus redes sociales.

En ellas fue publicado un video donde se ve al cuerpo técnico de Fernando Gago y los jugadores de la U disfrutando de un asado, en un momento de relajo en el CDA.

Pero lo que llamó la atención a los hinchas es un discurso realizado por José Ramón Correa, en medio de graves acusaciones de parte de la fiscalía, que hablan de graves nexos con Ñublense y Huachipato, que empañan la historia azul.

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