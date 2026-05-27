Gustavo Álvarez vivió un duro golpe: fue eliminado con San Lorenzo de la Copa Sudamericana. Así respondió el DT, quien recibió pifias.

Gustavo Álvarez vivió una difícil jornada al quedar eliminado con San Lorenzo de la Copa Sudamericana. El Ciclón dependía de sí mismo para clasificar a octavos de final, pero perdió contra Recoleta y se despidió del torneo.

“La sensación después de la derrota y de la eliminación no es otra que de tristeza, y en los malos momentos hay que dar la cara“, fueron las palabras del DT en conferencia de prensa.

“Normalmente suelo irme al vestuario rápido, pero si el equipo pierde y pasa lo que pasó hoy, me parece que hay que irse todos juntos aceptando la reprobación“, comentó también.

Y es que las pifias se hicieron sentir para el exentrenador de U. de Chile y sus dirigidos. San Lorenzo llegó al cierre de la fase de grupos como puntero y con ventaja para clasificar, pero terminó quedando tercero y fuera de todo.

Gustavo Álvarez y su futuro en San Lorenzo: “Mi continuidad no depende de mí”

Consultado por su futuro, Gustavo Álvarez señaló que “mi continuidad no depende de mi voluntad ni ahora ni nunca. Siempre que estuve en un club, te sostienen el perfil, la capacidad y los resultados, este club no es la excepción”.

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“Yo me centro en trabajar día a día”, dijo, sumando que se enfoca en la Copa Argentina, donde enfrenta a Deportivo Riestra el miércoles 3 de junio. “Es un partido importante, nosotros tenemos que seguir adelante día a día, ya mañana levantarnos y prepararnos para ese partido y luego veremos“.

Sobre las pifias, declaró que “la reacción de la gente siempre hay que aceptarla. Si aceptamos los aplausos, hay que aceptar la reprobación de la misma forma“.