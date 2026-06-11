La selección debió cambiar su camiseta a última hora tras la intervención de la FIFA, que rechazó parte de su diseño original.

El Mundial 2026 comenzará este jueves con una edición inédita en la historia del torneo, ya que por primera vez será organizado de manera conjunta por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, antes de que ruede el balón, la cita planetaria ya ha estado marcada por algunas polémicas, una de ellas protagonizada por la selección de Haití.

El combinado se vio obligado a modificar su camiseta oficial luego de que la FIFA rechazara parte de su diseño por considerarlo una referencia política.

El cambio de camiseta de Haití

La indumentaria, confeccionada por la marca colombiana Saeta, incluía una ilustración de la batalla final de la Guerra de Independencia de Haití de 1803, elemento que no superó el proceso de aprobación del organismo rector del fútbol mundial.

Desde la empresa aseguraron que el diseño no tenía una intención política, sino que buscaba rendir homenaje a la historia del país y a las personas que trabajan diariamente por su futuro. Incluso, la selección alcanzó a utilizar la camiseta en un amistoso frente a Perú la semana pasada.

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No es la primera vez que Haití enfrenta una situación similar. Hace algunos meses, el Comité Olímpico Internacional también solicitó cambios en los uniformes que el país utilizaría en los Juegos Olímpicos de Invierno, al considerar que incluían símbolos políticos vinculados al líder independentista Toussaint Louverture.

¿Cuándo debuta Haití en el Mundial 2026?

La escuadra jugará su segundo mundial en su historia y debutará en esta edición frente a Escocia este sábado 13 de junio. Tras esto, enfrentará a Brasil y a Marruecos en fase de grupos.

En síntesis: