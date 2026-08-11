Daniel Garnero debe saber sortear esta llave copera teniendo un contingente bastante limitado por culpa de las lesiones.

Universidad Católica vuelve a ver acción a nivel continental cuando esta noche de martes 11 de agosto desde las 20:30 (hora de Chile) enfrente a Estudiantes de la Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Lamentablemente esta llave copera llegó en un momento complejo para el equipo de Daniel Garnero. Y es que al irregular rendimiento de los cruzados en las últimas semanas hay que sumarle problemas físicos que han golpeado al plantel.

Sin ir más lejos, para este partido la UC tendrá que jugar con cuatro bajas, algo que mermó bastante las opciones de Garnero pensando en el armado del once inicial.

ver también ¿Repite contra Estudiantes? Los cuatro triunfos de U. Católica jugando en Argentina

Universidad Católica sufre por las bajas ante Estudiantes

La lista de bajas está encabezada por Clemente Montes, quien no podrá jugar en esta llave producto de una delicada fractura sufrida en el hueso tarso del pie. Junto con el atacante, otro jugador que está descartado es Sebastián Arancibia, quien arrastra una lesión muscular en el bíceps femoral.

Para cerrar están los infortunados casos de Juan Ignacio Díaz y Francisco Rossel. Mientras el defensor se lesionó durante el partido ante Cobresal del pasado viernes, el atacante sufrió un esguince de rodilla en los días previos a ese compromiso.

Clemente Montes no podrá jugar en estas llave de Copa Libertadores ante Estudiantes. | Foto: Photosport.

Así las cosas, la más probable formación de la UC para esta noche debería ser con Vicente Bernedo en portería; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Jimmy Martínez, Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas en mitad de cancha; Justo Giani y Fernando Zampedri en ataque.

Recuerda que el partido entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se podrá ver en vivo a través de Disney+.

¿A qué hora juega Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata?

Este compromiso se jugará hoy martes 11 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Por su parte la vuelta quedó programada para el 18 de agosto (también a las 20:30) en el Claro Arena.

ver también “Le tengo fe”: histórico de U. Católica asegura que eliminan a Estudiantes en la Libertadores

En síntesis