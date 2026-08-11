Católica puede darle el tiro de gracia a técnico de Estudiantes: “Lo miran con desconfianza”

Alexander Medina está muy cuestionado como entrenador de Estudiantes y la llave ante la Católica la califican como "una final" en Argentina.

Universidad Católica visita hoy en Copa Libertadores a un Estudiantes de La Plata muy cuestionado, pues el técnico Alexander Medina no convence a la hinchada Pincharrata.

Desde Argentina el periodista trasandino Juan José Buscalia conversó con Redgol y señaló que la UC puede dejar sin trabajo al estratega uruguayo.

“Estudiantes tiene buen plantel, pero un DT que no termina de convencer a la gente. Tiene una escuela distinta a la historia de Estudiantes”, señala en primera instancia.

“El Cacique Medina es uruguayo, no es formado en el club y no es tan bilardista como pretenden los hinchas de Estudiantes. Se sostiene en base a resultados. Pero es un club muy particular, al técnico lo miran con desconfianza“, aclara.

Católica tiene una buena chance ante Estudiantes en Libertadores

Católica y Estudiantes “es una llave pareja”

Buscalia agrega que “entonces en esa construcción de identidad, Medina ha tenido buenas y malas. Es buen plantel, pero en los partidos importantes del semestre no le ha ido bien tras el Mundial”.

Aclara que “hay expectación” entre los fanáticos por lo que pase con Medina. “Por eso pone en juego la continuidad del modelo en ese contexto, es una final para Estudiantes”, define el cruce.

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Además piensa que los cruzados pueden pasar a cuartos de final. “Estudiantes no ha tenido rendimientos avasallantes. Es una llave pareja, no se enfrentará la UC a un equipo que esté absolutamente sólido”, manifiesta.

“Se puede pensar que le puede ir bien a la Católica, realmente es muy parejo y se impone cualquiera de los dos”, sentencia el comunicador.

Recuerda que el partido entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se podrá ver en vivo a través de Disney+.