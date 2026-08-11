Coquimbo va por un triunfo en octavos de final del torneo Conmebol.

Esta semana continúa la Copa Libertadores 2026 y en los próximos días veremos el duelo de octavos de final entre Platense y Coquimbo Unido, que se enfrentarán en el Estadio Ciudad de Vicente López, Argentina.

El equipo chileno buscará dar el golpe en Argentina. Por su parte, Platense avanzó a octavos luego de vencer por 2-0 a Corinthians en Brasil y espera aprovechar su localía para sacar ventaja en la serie.

El partido lo puedes apostar en Jugabet, donde un triunfo del conjunto Pirata está pagando 4.69. Es decir que si le juegas 10 mil pesos, cobras 46.900. El empate en tanto está a 3.25 y un triunfo de Platense paga 2.00.

Coquimbo enfrentará a Platense por octavos de final de Copa Libertadores

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs. Platense EN VIVO?

Coquimbo Unido y Plate nse, juegan este miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de Vicente Lópe z, por octavos de final de Copa Libertadores.

El partido tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, esta irá completamente en vivo por la señal de ESPN 5. También contará con transmisión vía ONLINE , por la plataforma de streaming Disney+ , exclusivamente para usuarios del plan Premium.

ver también El audio del VAR en el caliente clásico de Coquimbo Unido vs La Serena: “No hay evidencia”

Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

Tabla de posiciones Grupo B Copa Libertadores

En resumen…